Dietikon Hüttengaudi, Fonduestube und Après-Ski-Chalet: Der «Limmatzauber» auf dem Rapidplatz kehrt zurück Am Freitag eröffnet auf dem Dietiker Rapidplatz das Winterdörfli «Limmatzauber». Der Anlass konnte wegen der Coronapandemie zwei Jahre infolge nicht stattfinden. Die Gäste erwarten ein weihnachtliches Ambiente und Unterhaltung verschiedenster Art.

Stephan Bernet, Co-Organisator des «Limmatzaubers», steht vor der bereits aufgebauten Fonduestube auf dem Rapidplatz. Sandra Ardizzone

Bald kehrt die magische Weihnachtsatmosphäre auf den Rapidplatz in Dietikon zurück: Ab dem Freitag, 18. November, lädt das Winterdörfli unter dem Motto Limmatzauber wieder zum geselligen Zusammensein in der Fonduestube oder im Après-Ski-Chalet ein.

Im Jahr 2019 fand die rund zwei Monate dauernde Veranstaltung zum ersten Mal statt. In den letzten beiden Jahren musste der Event infolge der Coronapandemie jedoch abgesagt werden. Bei den Organisatoren Stephan Bernet und Roger Zeindler ist die Freude über die diesjährige Durchführung deshalb umso grösser. Bernet sagt:

«Wir wollten diesen Winter unbedingt wieder etwas auf die Beine stellen und verspüren deshalb eine grosse Erleichterung darüber, dass es nun wirklich klappt.»

Neben der grossen Fonduestube und dem Après-Ski-Chalet wird es im Aussenbereich auch eine Glühweinbar geben, die bei schönem Wetter jeweils die Gäste warmhalten soll. Direkt neben der Bar wird sich ausserdem eine Eisstockbahn befinden, auf der sich die Besucherinnen und Besucher im Eisstockschiessen probieren können.

Kein Eisfeld – dafür eine grosszügige Weihnachtsbeleuchtung

«Mit der Eisstockbahn wollen wir eine Alternative zum Eisfeld bieten, das wir dieses Jahr aufgrund der aktuellen Energiekrise nicht aufstellen werden», sagt Bernet. Obwohl das Eisfeld im Jahr 2019 für viele begeisterte Schlittschuhläufer ein Highlight gewesen sei, müsse man jetzt Stromsparmassnahmen treffen.

Auf eine grosszügige Weihnachtsbeleuchtung will man aber nicht verzichten. «Ein Weihnachtsdorf ohne Lämpli funktioniert nicht», sagt Bernet. Er betont aber, dass es sich bei diesem Schmuck um eine sparsame LED-Beleuchtung handle, die auch nicht durchgehend eingeschaltet werde.

Das Winterdörfli auf dem Rapidplatz in Dietikon rund zwei Wochen vor der Eröffnung. Sandra Ardizzone

Zu einem weihnachtlichen Ambiente sollen ausserdem ein grosser Weihnachtsbaum sowie einige Feuerschalen beitragen. «Es liegt uns am Herzen, dass sich die Leute in einer schönen Umgebung treffen und die vorweihnachtliche Stimmung geniessen können», sagt Bernet.

Für ihn handelt es sich beim Winterdörfli um einen Anlass, der viele Emotionen ausstrahle. Bis zum 14. Januar 2023 werden die dekorierten Holzchalets auf dem Rapidplatz stehen. Während der zwei Monate bietet das Winterdörfli ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm an.

Themenabende, Public Viewings und eine Schneebar-Party

In der Chalet-Bar wird es wöchentliche Themenabende geben: So findet jeden Donnerstag eine «Ladies’ Night» statt, am Freitag wird jeweils elektronische Musik gespielt und samstags macht die Bar ihrem Namen alle Ehre und verbreitet eine ordentliche Portion Après-Ski-Stimmung.

Am 3. und 10. Dezember wird in der Fonduestube das sogenannte Hüttengaudi stattfinden. Dabei startet der Abend jeweils mit einem gemütlichen Fondue und geht dann in eine Feier mit Livemusik bis Mitternacht über.

Eine Woche darauf, am 17. Dezember, wird die Schneebar-Party steigen. «Es ist die grösste Vorweihnachtsparty im Limmattal», sagt Bernet. So soll im Freien an der Schneebar sowie in verschiedenen Hütten zur Musik verschiedener DJs gefeiert und getanzt werden können.

Auch die diesjährige Fussball-WM wird im Winterdörfli ausgestrahlt: Während der Fussballspiele der Schweiz wird sich die Fonduestube jeweils in ein Public Viewing verwandeln. Und wer mag, kann dabei auch gleich ein Fondue essen.

Die Organisatoren blicken der Eröffnung positiv entgegen

Der letzte Programmpunkt ist die Silvesterparty inklusiv Fondue chinoise à discretion. Anschliessend werden die Gäste von Mitorganisator und Eventplaner Roger Zeindler als DJ Roger Martin mit ausgewählten Tanzhits ins neue Jahr begleitet.

Die Fonduestube muss von Stephan Bernet und seinem Team noch ausgiebig dekoriert werden. Sandra Ardizzone

Für das Hüttengaudi, die Schneebar-Party sowie die Neujahrsfeier müssen im Voraus Tickets erworben werden. Auch an gewöhnlichen Abenden sei es jedoch empfehlenswert, vorgängig Plätze für die Fonduestube zu reservieren, sagt Bernet. «Neben Privatpersonen können auch Firmen ihr bevorstehendes Weihnachtsessen bei uns reservieren», fügt er hinzu.

Die beiden Organisatoren blicken dem Start des Weihnachtsdorfs am Freitag positiv entgegen. «Ich glaube, nicht nur wir, sondern auch viele andere Menschen aus der Region haben sehnlichst auf die Rückkehr des ‹Limmatzaubers› gewartet», sagt Bernet.