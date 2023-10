Dietikon Heftiger Zusammenstoss in Dietikon: 24-jährige Autofahrerin verursacht schweren Crash und verletzt sich schwer Bei einer Kollision zwischen zwei Personenwagen sind am Sonntagmorgen in Dietikon drei Personen verletzt worden. Es ist erheblicher Sachschaden entstanden.

Video: CH Media Video Unit/Katja Jeggli

Unfall in Dietikon in der Nähe der Tramstation Maienweg: Kurz nach 9 Uhr war eine 24-jährige Frau mit einem Personenwagen auf der Überlandstrasse Richtung Dietikon unterwegs, teilte die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mit. Gemäss Aussagen von unbeteiligten Passanten sei die Frau mit übersetzter Geschwindigkeit in den Umfahrungstunnel gefahren.

Am Ende der Umfahrungsstrecke sei sie schliesslich auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Personenwagen kollidiert. «Durch den heftigen Zusammenstoss drehte sich das entgegenkommende Auto um rund 180 Grad und prallte gegen einen Stromverteilerkasten.» Das mutmasslich unfallverursachende Fahrzeug sei übers Trottoir geraten und in ein Waldstück am Strassenrand geschleudert, wo es schliesslich in den Bäumen zum Stillstand gekommen sei.

Im Bericht der Kantonspolizei heisst es weiter: Die mutmassliche Unfallverursacherin zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der 28-jährige Lenker des entgegenkommenden Personenwagens sowie die 24-jährige Beifahrerin erlitten mittelschwere Verletzungen. Sie wurden von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen und nach der Erstversorgung von einem Ambulanzteam mit Rettungswagen ins Spital gebracht.

Bäume mussten gefällt werden

Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft untersucht. Der Umfahrungstunnel sowie ein Teilabschnitt der Überlandstrasse mussten wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt werden. An diversen Verkehrseinrichtungen ist erheblicher Sachschaden entstanden. Zudem mussten für die Bergung des einen Unfallautos diverse Bäume gefällt werden.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Dietikon, der Rettungsdienst des Spitals Limmattal mit Notarzt, ein Rettungshelikopter der Alpine Air Ambulance, ein Mitarbeiter des Tiefbaubauamts sowie des EKZ, ein privates Abschleppunternehmen sowie ein privater Strassenreinigungsdienst im Einsatz.