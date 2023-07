Dietikon Handgreiflicher Streit am helllichten Tag: Polizei und Ambulanz mussten zum Rapidplatz ausrücken Ein Mann sorgte am Freitagnachmittag für Streit im Dietiker Limmatfeld. Der Limmi-Rettungsdienst und die Kantonspolizei kümmerten sich um ihn.

Rechts ist ein ziviler Polizei-BMW mit Blaulicht zu sehen – in der Mitte im Hintergrund der Rettungsdienst vom Spital Limmattal. Bild: David Egger (Dietikon, 14.7.2023)

Am Freitag kurz nach 14 Uhr stand am Rande des Rapidplatzes ein Wagen der Kantonspolizei Zürich. Auf der Busspur der Heimstrasse waren ein Notarzt-Auto sowie ein Rettungsdienst-Wagen vom Spital Limmattal parkiert. Auch Roland Möckli, Bezirkschef Dietikon der Kantonspolizei ­Zürich, war vor Ort. Was war passiert?

Wie von der Polizei – sowie von einem Gewerbetreibenden, der die Szene beobachtet hatte – zu erfahren war, war es zuvor zu einer tätlichen ­Auseinandersetzung gekommen. Der angeblich Verletzte, um den sich das Team des Rettungsdiensts kümmerte, war laut Aussagen mehrerer Personen vor Ort der mutmassliche Täter. Ins Spital wollte er aber offenbar doch nicht.

Der Mann soll auch mindestens eine Sachbeschädigung in einem der Betriebe am Rapidplatz begangen haben. «Er sorgt immer wieder für Probleme», meinte ein Mann vor Ort zur Limmattaler Zeitung.