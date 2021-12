Dietikon Die Münzfresser werden grüner: Stadtrat bewilligt 50'000 Franken für zehn neue Solar-Parkuhren Die Stadt Dietikon kauft neue Parkuhren und denkt dabei an ihre Energie- und Klimastrategie.

Es werde Licht: Die neuen Dietiker Parkuhren werden mit Solarstrom betrieben. Stefan Kaiser

Im Zuge des Baus der Limmattalbahn wurden diverse öffentliche Parkplätze entlang der Limmattalbahnstrecke in Dietikon neu angeordnet. Die bisherigen Parkuhren sind bereits über zehn Jahre alt «und mussten in den letzten Jahren ­einige Male repariert werden», teilte der Dietiker Stadtrat am Dienstag mit. Zudem werde ein Wechsel von normalen strombetriebenen zu solarbetriebenen Parkuhren angestrebt. Einerseits vereinfache dies jeweils einen Standortwechsel der Uhr und andererseits erfülle dies die Vorgaben der Dietiker Energie- und Klimastrategie.

Für die Ersatzbeschaffung von zehn Parkuhren hat der Dietiker Stadtrat nun einen Kredit in der Höhe von 50'000 Franken bewilligt, wie er in seiner Mitteilung schreibt. Beim Kauf von neuen Parkuhren werde neben den von der Stadt Dietikon gestellten Anforderungen auch auf die Bedürfnisse der Bevölkerung und somit auf eine ­effiziente Nutzung geachtet, heisst es. Dazu gehören auch die diversen Zahlungsmöglichkeiten – wie etwa Bargeld, Twint und weitere Apps – sowie ein beleuchtetes Tarifschild.

Die Parkplatzbewirtschaftung bringt der Stadt Dietikon jedes Jahr über eine Million Franken ein. Bis 2018 mussten die Autofahrer mühsam Münz klauben. Seit 2018 ist auch die digitale Bezahlung möglich.