Dietikon Grün eingefärbter Fluss: Beim Kraftwerk Dietikon wird die Strömung der Limmat gemessen Seit 2019 befinden sich neben dem neuen Dotierkraftwerk in Dietikon zwei Fischaufstiegshilfen. Mit Hilfe des grünen Farbstoffs Uranin soll diese Woche die Konstruktion der Fischschutzmassnahmen überprüft werden.

4 Bilder 4 Bilder Einer der beiden 107 Meter langen Fischaufstiege beim neuen Kraftwerk in Dietikon. Chris Iseli

Im Rahmen der Konzessionserneuerung sanierten die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) bis Ende 2019 das Hauptkraftwerk in Dietikon und errichteten ein neues Dotierkraftwerk. Seither gibt es vor Ort auch zwei Fischaufstiegshilfen, die ein unbeschadetes Passieren der Kraftwerke ermöglichen. Dadurch sollen die Entwicklung der Fischpopulationen und deren Überlebenschancen gefördert werden. Diese Woche werden nun verschiedene Messungen vorgenommen, um die Konstruktion der Aufstiegshilfen zu überprüfen. Dabei wird der Farbstoff Uranin verwendet, der die Limmat giftgrün einfärben wird.

Alfredo Scherngell, Leiter Wasserkraft der EKZ. zvg

Laut EKZ sollen die Messungen am Donnerstag oder am Freitag stattfinden. «Wir wissen noch nicht, wann die Tests genau durchgeführt werden», sagt Alfredo Scherngell, Leiter Wasserkraft der EKZ. Die für die Kontrollen zuständigen externen Fachbüros, der österreichische Spezialist für Fischaufstiegshilfen «Der Wasserwirt» und die Berner Wasser Fisch Natur AG, werden den genauen Zeitpunkt erst vor Ort bestimmen. Sie wurden von EKZ für die Tests beauftragt. «Vermutlich werden die Kontrollen aber am Donnerstag gemacht», sagt Scherngell.

Die Fischwanderhilfen werden in einem ersten Schritt auf ihre technische Funktion kontrolliert. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die biologische Wirkungskontrolle durchgeführt. Diese Woche werden die Strömungsverhältnisse analysiert. Von besonderer Wichtigkeit ist die Überprüfung der sogenannten Lockströmung beim Einstieg in die Fischaufgänge. Mit Hilfe dieser Strömung werden die Fische auf natürliche Weise in die Aufstiegshilfen gelockt. «Denn Fische folgen immer der stärksten Strömung», erklärt Scherngell.

Bei einer Protestaktion der Gruppe Extinction Rebellion im September 2019 wurde die Limmat in Zürich ebenfalls mit Uranin leuchtend grün gefärbt. Keystone

Für die Tests der Strömungsverhältnisse wird bei der Lockströmung der grüne Farbstoff Uranin beigegeben werden. So können Geschwindigkeit und Intensität der Strömung bestimmt werden. Dafür werde wenig Fluoreszenzfarbstoff benötigt, sagt Scherngell. Gemäss Aussagen des Planers handle es sich dabei um ungefähr 10 bis 20 Gramm. Obschon das Uranin die Limmat giftgrün einfärben werde, sei es ein unschädliches Markiermittel. Mit kontinuierlich abnehmender Intensität werde der Farbstoff flussabwärts ungefähr bis auf Höhe Geroldswil sichtbar sein. Scherngell fügt hinzu: «So genau lässt sich das natürlich nicht sagen.»

Auf die Frage, weswegen dieser Test genau jetzt durchgeführt wird, sagt der Leiter Wasserkraft der EKZ:

«Wir haben nach der Inbetriebnahme der Wanderhilfen zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt die richtigen anzuwendenden Kontrollmethoden definieren müssen.»

Zudem seien die Planungsbüros für die tatsächliche Durchführung nicht nur von den Witterungsverhältnissen, sondern auch von den Abflussbedingungen der Limmat abhängig. Dass die Kontrollen genau jetzt durchgeführt werden, liege am derzeit relativ tief gelegenen Wasserpegel in der Limmat.

Der Färbversuch ist Teil einer Reihe weiterer Untersuchungen. Deshalb liessen sich die einzelnen Kosten der Tests nicht genau herauslösen, sagt Scherngell.

In Baden wird die Wasserverfärbung bereits nicht mehr zu sehen sein. Die Planer gehen davon aus, dass die Limmat nur bis etwa Geroldswil gefärbt sein wird. Ennio Leanza

Die biologische Wirkungskontrolle wird 2023 erfolgen

Für die Überprüfung der biologischen Wirkung der Fischaufstiege, die 2023 erfolgen soll, werden die Fische in eigens dafür gebauten Fischzählbecken gefangen. Zuerst wird dann das Wasser im Becken abgelassen, damit die Fische überhaupt gezählt werden können. Dabei werden auch die Grösse und Arten der Fische bestimmt und festgehalten . Zudem sollen die Tiere auf Verletzungen oder Krankheiten untersucht werden.