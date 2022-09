Dietikon «Gemeinsam in die Zukunft schauen»: Am Kulturforum wurde der Grundstein für ein überarbeitetes Kulturleitbild gelegt Am Kulturforum im Gleis 21 tauschten sich Vertretende verschiedener Dietiker Vereine und Institutionen über ihre grössten Herausforderungen und mögliche Lösungen aus. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen will die Stadt Dietikon ihr Kulturleitbild überarbeiten.

An vier Tischen diskutierten die Teilnehmenden über die grössten Herausforderungen für ihre Vereine und hielten sie auf Post-it-Zettel fest. Florian Schmitz

Einige Teilnehmende seien vielleicht erschreckt, als sie die Bestuhlung gesehen haben, sagte Sibylle Sutter am Mittwochabend zu Beginn des Dietiker Kulturforums. «Ja, es wird heute interaktiv.» Denn im Raum im Gleis 21 standen Tische an den Wänden und die Stühle in der Mitte waren zu sich gegenüberstehenden Zweierpaaren angeordnet. Im Gegensatz zu früheren Jahren mit Vorträgen auf der Bühne stand bei der aktuellen Ausgabe des Kulturforums der Austausch von Anfang an im Fokus.

Sutter führte als Moderatorin durch den Abend. Als Mitinhaberin der Advocacy AG moderiert sie Workshops und Veranstaltungen, begleitet Organisationen und Projektverantwortliche durch Strategieprozesse und unterstützt sie bei ihren Kommunikationsaufgaben. Sutter übernahm nach einer kurzen Begrüssung von Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP).

Die Pandemie habe das Kulturleben auf den Kopf gestellt, aber Dietikon habe in dieser schwierigen Zeit viel Kreativität und Innovation gezeigt, sagte er. Nun stelle sich die Frage, was davon übrig bleibe und wie es jetzt weitergehe. Wegen des Ukraine-Kriegs und der drohenden Energieknappheit würden bereits wieder neue Herausforderungen warten, sagte Bachmann. So müsse sich die Stadt etwa überlegen, ob man dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung aufhänge und auch die eigentlich geplante Wiederholung der Lichtkunstausstellung «DietikON» sei zurzeit nicht sicher.

Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) begrüsste die Teilnehmenden am Kulturforum. Florian Schmitz

Speeddating und Arbeiten in der Gruppe

Nach einem kurzen Speeddating, dass den rund 25 Teilnehmenden vieler Dietiker Vereine und Institutionen ermöglichte, sich gegenseitig auszutauschen und auch mal neue Gesichter kennen zu lernen, ging es über zum Arbeiten in kleinen Gruppen. «Wir wollen gemeinsam mit euch in die Zukunft schauen», sagte Sutter. «Was für Hürden und Herausforderungen stehen bei euch an?»

Ziel des Abends war, den Grundstein für die Überarbeitung des Dietiker Kulturleitbilds zu legen, wie Organisatorin Irene Brioschi, die Kulturbeauftragte der Stadt Dietikon, ausführte. Sie blickte auch zurück auf das 2010 verabschiedete Kulturleitbild, das damals in Zusammenarbeit mit vielen Kulturschaffenden aus verschiedenen Sparten erarbeitet worden sei. Das Leitbild umfasst sechs strategische Leitsätze wie «Kultur ist ein Grundbedürfnis des Einzelnen und der Gesellschaft» und «Kultur schafft Identität und vernetzt unterschiedliche Bevölkerungs­gruppen». Auch das Bereitstellen von geeigneten Räumen und passender Infrastruktur fand seinen Weg ins Leitbild. Daraus sei schliesslich das Anfang 2019 eröffnete Kulturhaus Gleis 21 entstanden, sagte Brioschi.

Die Leitsätze seien grundsätzlich auch heute noch aktuell. Aber in den letzten Jahren sei nicht zuletzt wegen Corona viel passiert. Deshalb sei es an der Zeit, wieder nach vorne zu blicken, sagte Brioschi. «Was brauchen wir, damit das Leitbild und mögliche, daraus abgeleitete Massnahmen wieder mehr Orientierung geben können?»

Nachdem die Teilnehmenden in Gruppen ihre drängendsten Themen und teils auch mögliche Lösungen auf Post-it-Zettel notiert hatten, wurden alle Erkenntnisse gemeinsam an einer Wand zusammengetragen und nach übergeordneten Kategorien geordnet. Dabei kamen Themen wie die schwierige Nachwuchsrekrutierung, finanzielle Herausforderungen und zunehmende Ansprüche bei der Vereinsarbeit wegen der Digitalisierung zur Sprache. Wenn man Junge erreichen wolle, müsse man zwingend in den sozialen Medien präsent sein, sagte ein Teilnehmer.

Nach dem Workshop wurden die gesammelten Erkenntnisse zusammengetragen: Sibylle Sutter, Mitinhaberin der Advocacy AG, und Irene Brioschi, Kulturbeauftragte der Stadt Dietikon. Florian Schmitz

Kulturversand weiter ausbauen

Auch der Wunsch nach mehr Vernetzung und Zusammenarbeit wurde geäussert. Denn Vereine würden häufig in ihren eigenen Blasen bleiben. Dazu wurde angeregt, den von der Stadt Dietikon eingeführten Kulturversand mit Informationen zu vielen verschiedenen Veranstaltungen noch weiter auszubauen. So könne das bestehende Kulturangebot noch mehr Menschen erreichen.

Ebenfalls ein wichtiges Thema war für viele Teilnehmende die Infrastruktur und das Bedürfnis nach mehr Räumen. In dieser Hinsicht soll das in der Zehntenscheune geplante Haus der Bevölkerung mit grossem Mehrzwecksaal Abhilfe schaffen. Am Dienstag informierte die Stadt über den baldigen Baustart, ab Sommer 2024 sollen dort erste Veranstaltungen stattfinden.

Ein weiteres Problem, über das sich die meisten einig waren, ist gesellschaftlicher Natur: die Unverbindlichkeit und Schnelllebigkeit unserer Zeit. Es werde immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich längerfristig verpflichten, sagte eine Teilnehmerin und regte an, künftig stärker projektbasiert zu arbeiten.

Die angesprochenen Themen und Herausforderungen seien nicht wirklich überraschend, sagte Brioschi am Schluss. Aber nun gehe es darum, darauf aufbauend gemeinsam nach möglichen Massnahmen zu suchen. Sie rief dazu auf, dass Interessierte sich melden können, um in weiteren Workshops die Zukunft der Dietiker Kulturlandschaft mitzugestalten. Im Sinne der schnelllebigen Gesellschaft betonte Brioschi, dass man sich nicht gleich für den gesamten Prozess verpflichten müsse, sondern auch einfach mal am nächsten Treffen teilnehmen könne. Am nächsten Kulturforum in einem Jahr sollen dann die Erkenntnisse und Ideen aus dem nun angestossenen Prozess präsentiert werden.