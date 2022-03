An der ersten Sitzung nach den Wahlen konstituierte sich der neue Gemeinderat. Bei den Politikerinnen und Politiken sowie den zahlreich erschienen Gästen herrschte Freude, dass nach der Sitzung endlich wieder bei einem Apéro angestossen werden konnte. Auch der Krieg in der Ukraine wurde an der Gemeinderatssitzung thematisiert.