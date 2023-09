Dietikon Gemeinderäte forderten mehr Einsatz vom Stadtrat für eine faire Kostenverteilung An der Dietiker Gemeinderatssitzung waren sich FDP, SP/AL, Mitte und GLP einig, dass der Stadtrat noch zu wenig macht, um sich beim Kanton gegen hohe finanziellen Lasten zu wehren.

Ob beim Verkehr, der Integration oder der Kultur: Der Stadtrat soll sich stärker dafür einsetzen, dass seine Leistungen als Regionalzentrum abgegolten werden. Severin Bigler

Er sei erstaunt gewesen, dass die Antwort des Stadtrats so unkonkret und schwammig geblieben sei, kritisierte FDP-Gemeinderat Raphael Müller am Donnerstagabend an der Dietiker Gemeinderatssitzung. Es bleibe völlig unklar, ob und wie der Stadtrat überhaupt mit anderen Gemeinden zusammenarbeite.

In seiner Interpellation «Vereinte Kräfte 2.0» hatte er sich erkundigt, wie der Stadtrat sich für eine faire Verteilung der Kosten im Kanton Zürich starkmacht. Die Mitte, die SP/AL-Fraktion und die GLP forderten, dass der Stadtrat stärker zusammenspannen soll mit anderen Gemeinden im Kanton, die hohe finanzielle Lasten tragen. «Der Stadtrat soll sich für eine faire Abgeltung der Zentrumslasten und der Integrationsarbeit einsetzen», sagte David Steinegger (Mitte).

Philipp Sanchez (SP) nahm auch die bürgerlichen Parteien in die Pflicht und erinnerte daran, dass es ihre Vertretende im Kantonsrat sind, die sich gegen einen fairen Ausgleich wehren. «Man spürt bei der Antwort die Hilflosigkeit gegenüber dem kantonalen Finanz- und Ressourcenausgleich heraus», sagte Sven Johannsen (GLP). Dieser benachteilige Gemeinden mit vielen sozial schwächeren Bewohnenden klar.