Dietikon Geht es vorwärts mit der Planung von Sportanlagen? Der Dietiker Mitte-Gemeinderat Beda Felber stellt dem Stadtrat Fragen zum Sportanlagekonzept.

Die Stadt Dietikon will eigentlich zusätzliche Sporthallen bauen. Doch wie geht es vorwärts mit diesen Plänen? Bild: Henry Muchenberger

Im Februar 2022 hat der Stadtrat das Dietiker Sportanlagenkonzept vorgestellt, das unter anderem den Bau von zwei neuen Dreifachturnhallen für den Vereins- und den Schulsport bis spätestens 2037 vorsieht. Auch zahlreiche weitere Massnahmen sind im Sportanlagenkonzept enthalten, das die Stadt sowohl in einer 206-seitigen Gesamtfassung als auch in einer zehnseitigen Kurzfassung veröffentlicht hat.

Seit der Präsentation ist es still geworden um das Konzept. Das ruft nun Gemeinderat Beda Felber (Mitte) auf den Plan. Er hat eine Kleine Anfrage zum Thema eingereicht.

Wann kommt das ­Umsetzungsprogramm?

Mit seiner Kleinen Anfrage will Beda Felber vom Stadtrat in Erfahrung bringen, was der aktuelle Stand bezüglich der Umsetzung des Sportanlagenkonzepts ist. Zudem fragt Felber den Stadtrat, was der Stand bezüglich des sogenannten strategischen Umsetzungsprogramms ist. In diesem soll nämlich festgelegt werden, welche im Konzept empfohlenen Mass­nahmen tatsächlich umgesetzt werden sollen. Dies ist letztlich ein Entscheid des Stadtrats – aber wann fällt dieser Entscheid? Darauf könnte es nun aufgrund der Kleinen Anfrage von Gemeinderat Beda Felber bald eine Antwort geben. Der Stadtrat hat zwei Monate Zeit, um die Kleine Anfrage schriftlich zu be­antworten.

Frühere Konzepte waren teilweise nicht wirksam

Das aktuelle Sportanlagenkonzept der Stadt Dietikon ist nicht das erste. So steht nämlich im aktuellen Sportanlagenkonzept geschrieben, dass es bereits in den 1960er-Jahren und den 1980er-Jahren Sportanlagekonzepte gegeben habe. Und: «Weil die Sportanlagenkonzepte ihre Wirksamkeit nicht voll haben entfalten können», werde beim neuen Sportanlagenkonzept «speziell auf die Erfolgskontrolle geachtet». (liz)