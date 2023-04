Dietikon Fussgängerin kollidierte mit Limmattalbahn – AVA sagt, worauf man besonders achten muss Bei der Kollision in Dietikon wurde eine Fussgängerin leicht verletzt. Es war der zweite Unfall, bei der die Bahn mit einer Fussgängerin kollidiert ist. Viel häufiger kollidieren Autos mit der Bahn.

Der Unfall passierte bei der Haltestelle Oetwilerstrasse in Dietikon, wo sich unter anderem auch der «Maxim Merdan Market» befindet. David Egger

Am Montag von zirka 12.30 Uhr bis kurz nach 14 Uhr fiel die Limmattalbahn zwischen den Haltestellen Spreitenbach Kreuzäcker und Dietikon Bahnhof aus, es fuhren Ersatzbusse. «Grund: Personenunfall», teilte die Betreiberin Aargau Verkehr AG (AVA) mit.

«Die Bahn kollidierte bei der Haltestelle Oetwilerstrasse in Dietikon mit einer Fussgängerin. Diese wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Spital gebracht»,

sagt AVA-Sprecher Michael Briner auf Anfrage. Zeugenaussagen legen den Schluss nahe, dass die Frau das Lichtsignal nicht beachtet hat, das Fussgängerinnen und Fussgänger davon abhalten sollte, die Gleise zu queren, wenn eine Bahn ein- oder ausfährt.

Womöglich gibt es eine neue Sensibilisierungskampagne

Nachdem bereits am 30. März bei der Schlieremer Haltestelle Mülligen eine Fussgängerin mit der Bahn kollidiert war – sie wurde schwer verletzt –, handelt es sich nun um die zweite Kollision der Bahn mit einer Fussgängerin seit der Inbetriebnahme. Die Signalisation wird aber nicht geändert. «Unsere Haltestellen entsprechen den Vorgaben üblicher Tramhaltestellen in der ganzen Schweiz. Ein Restrisiko bleibt trotz aller Sicherheitsmassnahmen bestehen. Allenfalls könnte eine weitere Sensibilisierungskampagne zum Thema werden», so Briner. Unaufmerksamkeit und Ablenkung sind im Verkehr die häufigste Unfallursache, zeigt auch die Verkehrsunfallstatistik der Kantonspolizei Zürich.

Darauf müssen Fussgängerinnen und Fussgänger besonders achten

Laut Briner sind die Stadtbahnführerinnen und -führer darauf sensibilisiert, dass die Unfallgefahr in den Haltestellenbereichen besonders gross ist. Auch Fussgängerinnen und Fussgänger müssten aber aufpassen. «Wenn eine Bahn an der Haltestelle steht, sollte man sich nicht nur auf diese achten. Man muss sich auch bewusst sein, dass auf dem zweiten Gleis eine zweite Bahn los- oder einfahren könnte», so Briner.

«Luege! Luege! Luege!»: Schon am 11. Juli 2022 bei der ersten Limmattalbahn-Probefahrt führte die AVA am Bahnhof Dietikon eine Sicherheitskampagne durch. Das Motto gilt nach wie vor. zvg / Michael Briner / Aargau Verkehr AG

Die letzte Limmattalbahn-Kollision vor jener am Montag in Dietikon geschah am 15. April in Spreitenbach. Damals hatte ein Autofahrer ein Rotlicht missachtet und krachte dann mit der Bahn zusammen. Diese Bahn konnte danach zwar noch beschädigt ins Depot fahren, ist aber immer noch in Reparatur, bestätigt Briner. Wie die Fahrzeuge als Ganzes werden auch die Ersatzteile – nach dem Spreitenbacher Unfall insbesondere eine neue sogenannte Frontschürze – aus dem spanischen Valencia geliefert.

Vor den Unfällen am Montag in Dietikon, am 15. April in Spreitenbach und am 30. März in Schlieren gab es sieben weitere Kollisionen, jeweils zwischen der Bahn und einem Auto: am 23. Februar in Urdorf, am 7. Februar in Schlieren, am 1. Februar in Dietikon, am 24. Januar in Dietikon, am 3. Januar in Urdorf und am 24. Dezember in Schlieren sowie am 19. Dezember ebenfalls in Schlieren. Der Bahnbetrieb zwischen Zürich Altstetten und Killwangen-Spreitenbach startete am 11. Dezember.