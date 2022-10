Dietikon Für sicherere Schulwege, auch im Limmatfeld: Grünen-Gemeinderat will mehr Fussgängerstreifen und Hinweisschilder Beat Hess (Grüne) fordert den Dietiker Stadtrat auf, verschiedene Massnahmen für sicherere Schulwege zu prüfen. Besonders im Limmatfeld sieht er Handlungsbedarf.

Entlang der Limmatfeldstrasse sind die Parkplätze auf beiden Seiten gut besetzt. Die Kinder aus der Betreuung und dem Kindergarten, die beide im Gebäude links untergebracht sind, müssen sich ihren Weg durch die geparkten Autos bahnen, um die Strasse zu queren. Florian Schmitz

Jährlich verunfallen laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) auf den Schweizer Strassen über 1000 Kinder bis 14 Jahre. Weil ein grosser Teil dieser Unfälle auf dem Schulweg geschieht, setzt sich der Dietiker Gemeinderat Beat Hess (Grüne) für eine höhere Schulwegsicherheit in Dietikon ein. In einem Postulat fordert er den Stadtrat auf, zu prüfen, ob verschiedene Massnahmen an beziehungsweise auf Strassen in der Nähe von Schulen, Kindergärten und Horten umgesetzt werden können.

Gemeinderat Beat Hess (Grüne). zvg

Zunächst erwähnt Hess die Anbringung einer Bodenmarkierung «Achtung Kinder», um die Aufmerksamkeit von vorbeifahrenden Fahrzeuglenkerinnen und -lenkern zu erhöhen. Das gleiche Ziel verfolgt Hess' zweiter Vorschlag, Hinweisschilder aufzustellen. Ausserdem regt Hess an, an allen Schulen, Kindergärten und Horten Fussgängerstreifen anzubringen, die auch jüngeren Kindern eine sichere Strassenquerung ermöglichen.

Die letzte Massnahme, die Hess vorschlägt, ist ein Verbot von Elterntaxis, die häufig viel Verkehr vor Schulen verursachen. Aktuell ist der Kantonsrat daran, den gesetzlichen Weg dafür zu ebnen. Ende Februar 2022 überwies er mit deutlicher Mehrheit eine Motion von Qëndresa Hoxha-Sadriu (SP, Opfikon). Diese verlangt vom Regierungsrat, ein Gesetz auszuarbeiten, das es Gemeinden ermöglicht, vor Schulen dauerhafte Halteverbotszonen einzurichten. Bisher sind solche dauerhaften Verkehrsanordnungen Sache der Kantonspolizei.

Kritik am Schulweg im Limmatfeld

Beispielhaft erklärt Hess in seinem Vorstoss, wieso der Schulweg im Limmatfeld, in dem neben der Schule Stierenmatt zwei Kindergärten und ein Hort bestehen, problematisch sei. Vom Rapidplatz herkommend, werde das Überqueren der Heim-, der Limmatfeld- und der Karl-Heid-Strasse vom vielen Verkehr inklusive Lastwagen erschwert. Viele der Einrichtungen im noch jungen Quartier sind über die vergangenen Jahre neu entstanden. «Was es aber nicht gibt, sind irgendwelche Hinweise auf kleinere oder grössere Kinder auf ihrem Schulweg», kritisiert Hess. Anwohnende, Lehrpersonen und Eltern würden sich deshalb um ihre Sicherheit sorgen.

Weil das ganze Gebiet zwischen Heimstrasse und Limmatkanal eine Tempo-30-Zone ist, fehlen Fussgängerstreifen. In der Regel sind in 30er-Zonen nämlich gar keine erlaubt. Hess erinnert aber mit Verweis auf die nationale Verordnung über Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen, dass bei Schulen und Heimen Ausnahmen möglich sind und Fussgängerstreifen angebracht werden dürfen.

Der Zugang zur Schule Stierenmatt mündet direkt auf der Karl-Heid-Strasse. Ein Trottoir ist nur auf der anderen Strassenseite vorhanden. Florian Schmitz

Dies sei im Limmatfeld sinnvoll, weil viele Busse und LKWs zirkulieren. Hess betont zudem, dass der Zugang der Schule Stierenmatt nicht auf ein Trottoir mündet, sondern direkt auf die Karl-Heid-Strasse. Auch für Fussgängerstreifen im Quartier spreche, dass die Sicht vom Trottoir auf die Strasse im Limmatfeld vielerorts durch parkierte Autos beeinträchtigt werde. Denn entlang diverser Strassen befinden sich Parkplätze zwischen Fahrbahn und Trottoir. Das erschwere das Wechseln der Strassenseite zusätzlich.

Das Anliegen ist politisch breit abgestützt

Überweist der Gemeinderat das Postulat von Hess an den Stadtrat, muss dieser innert sechs Monaten Bericht erstatten zu den vorgeschlagenen Massnahmen. Die Chancen dafür stehen gut, denn neben Hess haben 15 weitere Gemeinderatsmitglieder von Grünen, SP, AL, Gamfa, Mitte, EVP, GLP und SVP haben den Vorstoss mitunterzeichnet.

Darunter auch Muriel Pestalozzi (GLP), die selbst erst vor kurzem einen Vorstoss wegen der Schulwegsicherheit in Dietikon einreichte. In einer Kleinen Anfrage will sie vom Stadtrat wissen, wie dieser während der anstehenden Bauarbeiten um die Schulanlage Wolfsmatt einen sicheren Schulweg gewährleisten will. Die vor gut 60 Jahren gebaute Schule wird voraussichtlich von 2024 bis 2028 saniert und erweitert.