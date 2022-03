Dietikon Frau im Badezimmer umgebracht: Staatsanwalt fordert über 14 Jahre Freiheitsstrafe und 15 Jahre Landesverweis Das Bezirksgericht verhandelt die Anklage gegen einen Nordmazedonier, der im August 2019 zustach. Täter und Verteidiger machen eine psychische Krankheit für die brutale Hinrichtung in Dietikon verantwortlich.

«Es ist nicht einfach passiert, Sie haben es gemacht», machte Richter Benedikt Hoffmann am Mittwoch im Bezirksgericht Dietikon dem Angeklagten klar. Severin Bigler

Vollgepumpt mit Psychopharmaka sass er im schwarzen Trainer da: Der Nordmazedonier, der seine getrennt von ihm lebende Frau am 26. August 2019 kurz nach 13.30 Uhr in deren Dietiker Wohnung umgebracht hat. Fünfmal hat er mit dem Messer zugestochen. Das Blut spritzte durchs Badezimmer. Von einem «Abschlachten» sprach der Anwalt der Kinder des Opfers.

«Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Warum es passiert ist, weiss ich selber auch nicht»,

sagte der Angeklagte nun am Mittwoch im Saal des Bezirksgerichts Dietikon.

«Es ist nicht einfach passiert, Sie haben es gemacht»,

gab der vorsitzende Bezirksrichter Benedikt Hoffmann sogleich zurück – und fragte den Mann nach dem Grund.

«Ich hatte keinen Grund. Gar keinen»,

lautete die Antwort des Mannes mit dem kahlrasierten Kopf und dem Vollbart.

Er hat die Sache auch schon anders dargestellt. «Mir wurde die Ehre genommen», soll er einst gesagt haben. Damit war gemeint: Er müsse seine Frau umbringen, weil sie ihm nicht mehr gehorche und einen anderen habe.

«Vieles, was ich damals gesagt habe, war Fantasie. Das ist alles aus meiner Paranoia entstanden»,

meinte er dazu vor Gericht.

Das ist die Verteidigungslinie: Die Tat soll aus wahnhafter Eifersucht geschehen sein – ein Impuls in einer ­affektiv aufgeladenen Dynamik, ein Produkt einer paranoiden Störung, die ihm die Fähigkeit nahm, sich selber zu steuern. Der Verteidiger will vor diesem Hintergrund nur einen Schuldspruch wegen vorsätzlicher Tötung – und eben nicht wegen Mord.

Täter soll sich nun vor Blutrache in der Heimat fürchten

«Maximal zehn Jahre Freiheitsstrafe» soll der Täter kassieren, forderte der Verteidiger. Die Strafe soll zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden. Und auf einen Landesverweis soll das Gericht «wegen Gefahr an Leib und Leben» verzichten, forderte der Verteidiger weiter. Begründung: Wenn der Mann dereinst nach Nordmazedonien zurückkehre, drohe ihm dort die Blutrache.

Heute sitzt er im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie

Dieses Argument liess der Staatsanwalt freilich nicht gelten. Er machte klar: Wenn jemand Blutrache ausüben will, so tut er das, egal ob in Nordmazedonien, der Schweiz oder anderswo. Der Staatsanwalt fordert 15 Jahre Landesverweis. Und: Das Gericht solle den Mann insbesondere wegen Mordes zu 14 Jahren und einem Monat Freiheitsstrafe verurteilten. Zudem fordert auch der Staatsanwalt, dass eine stationäre Massnahme angeordnet wird. Schon heute sitzt der Mann nicht im Gefängnis, sondern in der psychiatrischen Klinik Rheinau – im Hochsicherheitstrakt.

Verwandter fordert «lebenslänglich»

Die Anwälte der Privatkläger – also die Kinder, Geschwister, Eltern und weitere Verwandte – schlossen sich dem Strafantrag des Staatsanwalts an. Nicht so hingegen ein weiterer Verwandter beziehungsweise Privatkläger. Dieser liess sich vor Gericht nicht durch einen Anwalt vertreten, sondern ergriff selber das Wort und sprach dabei gleich auch für andere Familienmitglieder. Eine «lebenslängliche Freiheitsstrafe» forderte er. Und er betonte, dass seine Familie auf den Schweizer Rechtsstaat vertraue und nie auf Blutrache setzen würde. Der Mann drückte sich gekonnt auf Schweizerdeutsch aus.

Seit 20 Jahren in der Schweiz

Ganz im Gegensatz der Angeklagte, der sich trotz rund zwei Jahrzehnten in der Schweiz nur sehr bruchstückhaft auf Deutsch äussern kann und bei der Gerichtsverhandlung auf eine Albanisch-Dolmetscherin angewiesen war. Integration: Fehlanzeige, weder sozial noch wirtschaftlich – geschweige denn kulturell. Sein bisheriges Leben weist in vielerlei Hinsicht auf ein Frauenbild hin, das an die Steinzeit erinnert.

Während er seine Töchter, so war in der Gerichtsverhandlung zu hören, wahlweise geschlagen, betatscht, terrorisiert oder komplett ignoriert haben soll, war der Sohn das Lieblingskind. Die Liebe zu ihm äusserte sich zuweilen auf sehr gefährliche Weise.

200 km/h auf dem Tacho und das Kind auf dem Schoss

So liess er ihn mehrmals im Auto auf seinem Schoss sitzen und das Auto steuern, während er den Kleinen filmte – und das bei rund 200 Kilometer pro Stunde. Wäre es zu einem Unfall gekommen, wäre der Kleine mit grosser Wahrscheinlichkeit gestorben. «Sich selber schnallen Sie an, aber das Kind kann dann einfach durch die Gegend fliegen, wenn Sie bremsen müssen?», fragte Bezirksrichter Hoffmann. Der Angeklagte schwieg dazu. Delikte wie dieses sind der Grund, dass der Mann nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen zahlreicher grober Verkehrsregelverletzungen angeklagt ist.

Firmengelder für Kokain und ­Bordellbesuche zweckentfremdet

Bei diesen Delikten fuhr er verschiedene Autos, darunter auch recht luxuriöse Schlitten wie den «BMW M760 Li xDrive». Aus dem eigenen Sack hätte er sich ein solches Gefährt kaum leisten können. Er nahm dafür Geld aus seiner Firma, die er ins Verderben führte. Weiteres Geld landete in seinem ausgiebigen Kokainkonsum und bei Prostituierten. Vor diesem Hintergrund ist der Mann auch wegen Misswirtschaft sowie Unterlassung der Buchführung angeklagt.

Zurück zum 26. August 2019: Es war ein Delikt mit Ansage.

«Immer wenn ich ihm sagte, dass ich mich trennen will, drohte er, mich umzubringen. Die Drohungen, mich umzubringen, wiederholte er immer wieder»,

gab die Frau schon im Februar 2018 in anderem Zusammenhang zu Protokoll. Und schon vor über zehn Jahren suchte sie wegen ihres Terror-Gatten für einige Monate Zuflucht anderswo.

Nicht lange vor der Tat mietete sich die Frau dann schliesslich eine eigene Wohnung für sich und die Kinder. Sie lebte weiterhin in Angst. Verwandte waren oft zu Gast bei ihr, um ihr die Angst zu nehmen. Sie fühlte sich langsam besser. «Sie sagte mir, sie sei frei von allem und es sei wie ein zweites Leben. Und sie konnte wieder lachen», gab eine Verwandte im Laufe der Untersuchung zu Protokoll.

Zuerst zugeschlagen, dann zugestochen

Dann klingelte und klopfte es vor der Wohnungstür. Einen Spalt weit öffnete sie. Die Faustschläge katapultierten die Frau vom Gang der Wohnung direkt auf den Badezimmerboden. Gemäss den Ermittlungen lag sie regungslos da, als er zustach.

«Wieso musste sie ihren Versuch, in Freiheit ein eigenes Leben zu führen, mit ihrem Leben bezahlen?»,

fragte ein Verwandter im Laufe der Untersuchungen. Ein weiterer sagte: «Er hat ein Leben gelöscht und er hat zahlreiche Leben mitgerissen.» Das Leid in der Familie ist unermesslich.

«Sie war ein Engel und wird es für immer bleiben»,

wurde ein anderer Verwandter des Opfers durch seinen Anwalt zitiert.

Und der Teufel? Am Freitag um 17 Uhr verkündet das Dietiker Gericht sein Urteil.