Dietikon Fokus auf Velos und Fussgänger: Der Bund will Limmattaler Verkehrsprojekte mit 34 Millionen Franken unterstützen Der Bundesrat will sich unter anderem am Bau der geplanten Veloschnellroute und am Ausbau des Mutschellenknotens beteiligen. Schweizweit sollen 1,3 Milliarden Franken in Verkehrsverbesserungen investiert werden.

Für die geplante Limmattaler Veloschnellroute, die in Dietikon zunächst an der Nordseite der Gleise entlang führen soll, will der Bundesrat 22,76 Millionen Franken beisteuern. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Seit knapp 15 Jahren unterstützt der Bund die Agglomerationsprogramme von Kantonen, Städten und Gemeinden. Am Freitag hat der Bundesrat bekannt gegeben, welche Projekte er im Rahmen der Agglomerationsprogramme der vierten Generation mitfinanzieren will. Mit insgesamt 1,3 Milliarden Franken will er sich schweizweit an 32 Programmen beteiligen, um die Verkehrssituation in Agglomerationen und Städten zu verbessern sowie die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung gut aufeinander abzustimmen.

Die Gelder stammen aus dem Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr und werden ab 2024 gesprochen. Auf insgesamt 55 Seiten erläutert der Bund, welche Projekte schweizweit unterstützt werden sollen. Dabei werden alle geplanten Unterstützungskredite je nach Priorität in die Kategorie A oder B eingeteilt.

Für Projekte im Limmattal will der Bund 33,71 Millionen Franken aufwenden und damit 35 Prozent der erwarteten Gesamtkosten finanzieren. Die gute Nachricht: Alle Limmattaler Massnahmen figurieren in der Kategorie A. Einen besonderen Fokus erhalten Verbesserungen für den Langsamverkehr: Alleine 22,76 Millionen Franken sollen in die geplante Veloschnellroute zwischen Schlieren und Spreitenbach fliessen. 4,67 Millionen Franken will der Bund zum Ausbau der Unterführung Poststrasse beim Bahnhof Dietikon beisteuern. Zudem will er eine Fuss-/Veloverbindung zwischen Unterengstringen und Weiningen sowie eine Verbindung zwischen dem Bahnhof Glanzenberg und Urdorf mitfinanzieren. Auch eine Verbindung zwischen dem Schlieremer und dem Oberengstringer Zentrum soll Bundesgelder erhalten. 1,24 Millionen Franken sind für eine bessere Erschliessung des Bahnhofs Urdorf Weihermatt vorgesehen.

Auch Strassenprojekte will der Bund im Limmattal finanziell unterstützen. Neben einem Paket von 3,32 Millionen Franken für allgemeine Aufwertungen sind 1,56 Millionen Franken vorgesehen für den Ausbau des Knotens Mutschellen-/Silbernstrasse. Das Nadelöhr zwischen dem Dietiker Wirtschaftsgebiet Silbern und der A1 löst regelmässig lange Rückstaus aus.

Glattalbahn-Verlängerung wurde zurückgestuft

Insgesamt will der Bund die drei Kantonalzürcher Agglomerationsprogramme «Limmattal», «Stadt Zürich/Glattal» und «Oberland» mit rund 300 Millionen Franken mitfinanzieren. Allerdings sollen laut Bundesrat nicht alle vom Regierungsrat im Juni 2021 eingereichten Finanzierungsgesuche unterstützt werden. Die Verlängerung der Glatttalbahn wurde auf Priorität B zurückgestuft. Für den Zürcher Regierungsrat ist das ein «völlig unerwarteter Entscheid», wie er am Freitagnachmittag mitteilte. Bleibt es dabei, hat das laut Regierung «einschneidende Konsequenzen». Das Vorhaben könnte dann frühestens im Programm der fünften Generation berücksichtigt werden. Folge wäre eine Verzögerung des Baustarts um mindestens zwei Jahre.

Das Projekt Verlängerung Glattalbahn ist nach Ansicht des Regierungsrats für die Flughafenregion und den ganzen Kanton wichtig. Erst im April hat der Bundesrat dem Projekt durch die Erteilung der Infrastrukturkonzession grünes Licht gegeben. Zum Projekt gehören neben einer Verlängerung der Glattalbahn vom Flughafen aus durch die Stadt Kloten auch eine Velohauptverbindung mit separatem Fussweg sowie Massnahmen für den Hochwasserschutz. Insgesamt kostet das Projekt rund 440 Millionen Franken, davon entfallen 350 Millionen Franken auf die Glattalbahn und die Velohauptverbindung.

Noch hat der Regierungsrat die Hoffnung nicht aufgegeben, das Projekt doch noch wie geplant vorantreiben zu können. Die Volkswirtschaftsdirektion und die Baudirektion würden sich in der Vernehmlassung dafür einsetzen, dass das Projekt berücksichtigt werde. Diese dauert noch bis zum 9. September. Bis dahin können alle ­Gemeinden, Organisationen, Verbände und sonstige Interessenvertretende ihre Stellungnahmen zum bundesrätlichen Vorschlag abgeben. (liz/sda)