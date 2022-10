Dietikon Todesfalle Strassenschächte: Die Stadt hat beim Guggenbühlwald über 50 Ausstiegshilfen für Amphibien montiert Angezogen vom mild-feuchten Klima, werden Strassenschächte für Frösche und Co. schnell zur Todesfalle, weil sie nicht mehr hinausklettern können. Dagegen schafft Dietikon mit Froschleitern Abhilfe.

Jean-Baptiste Evard vom Verein Amphibienschutz montiert das Wirrgewebe an der Wand eines Strassenschachts. zvg/Stadt Dietikon

In Strassenschächten entlang des Guggenbühlwalds in Dietikon sorgen neu sogenannte Froschleitern dafür, dass Amphibien wieder aus herausklettern und so dem sicheren Tod entfliehen können. In den letzten Tagen habe die Infrastrukturabteilung über 50 Ausstiegshilfen in Strassenschächten eingebaut, schrieb die Stadt am Mittwoch in einer Mitteilung.

Weil Amphibien wie Frösche, Kröten, Molche und Salamander im ständigen Kampf gegen die Dehydrierung leben, seien sie besonders auf milde und feuchte Unterschlupfmöglichkeiten angewiesen. Strassenschächte würden Amphibien mit ihrem mild-feuchten Klima anziehen. Doch einmal hineingelangt, finden Frösche an den glatten Schachtwänden keinen Halt und erleiden einen langsamen, qualvollen Tod.

Stadt will weitere mögliche Standorte evaluieren

Die montierten Froschleitern bestehen aus einem dreidimensionalen Wirrgewebe, das innen an der Schachtwand fixiert wird. Das mit einem Gewicht beschwerte Gewebe reicht bis zur Wasseroberfläche in den Schacht, damit Amphibien wieder hinausklettern können. «Diese Froschleitern sind wartungsfrei und behindern die eigentliche Funktion der Schächte nicht», schreibt die Stadt.

Die Aktion sei in der Nähe des Guggenbühlwalds durchgeführt worden, weil im Gebiet an mehreren Orten Frösche oder Kröten gesichtet wurden. Aber die Stadt will weitere mögliche Standorte für Froschleitern evaluieren. Dazu heisst es: «Dabei wird speziell auf nahe gelegene Lebensräume sowie die Vernetzung untereinander geachtet.»