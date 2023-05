Dietikon FDP-Gemeinderätin fordert mehr digitale Behördengänge In einer Interpellation fragt Lea Sonderegger (FDP) den Dietiker Stadtrat, wie digitale Möglichkeiten für Behördengänge besser genutzt werden können und ob die Stadt diesbezüglich bereits einen Plan hat.

Geht es nach Gemeinderätin Lea Sonderegger, sollen Dietikerinnen und Dietiker seltener ins Stadthaus gehen müssen, um Behördengänge zu erledigen. Bild: Severin Bigler

Eher kurze Öffnungszeiten und oft lange Schlangen für Termine, die nur wenige Minuten dauern, würden Behördengänge für viele Menschen anstrengend machen, moniert die Dietiker FDP-Gemeinderätin Lea Sonderegger. Gerade für Berufstätige sei es schwierig, überhaupt während Verwaltungsöffnungszeiten die Zeit zu finden, persönlich bei den betreffenden Behörden vorbeizugehen. Deshalb fordert Sonderegger in einer Interpellation den Stadtrat dazu auf, noch stärker auf digitale Angebote zu setzen, damit die Bevölkerung Anträge und Prozesse möglichst online erledigen kann.

Die Stadt solle alle digitalen Möglichkeiten berücksichtigen, um den Kontakt mit Behörden möglicht effizient und einfach zu gestalten, schreibt Sonderegger in ihrem Vorstoss, der von sieben Gemeinderatsmitgliedern von FDP, SVP, GLP, SP und Gamfa mit unterschrieben wurde. Ein Behördengang sollte nur dann notwendig sein, falls die digitale Erledigung aufgrund juristischer Voraussetzung nicht möglich sei. Als positives Beispiel nennt Sonderegger den sogenannten E-Umzug, der es ermöglicht, die Ummeldung nach einem Wohnungswechsel komplett im Internet abzuwickeln.

Lea Sonderegger. zvg

Stadtrat soll Zeitplan darlegen

Konkret will die Gemeinderätin vom Stadtrat wissen, wo er ausgehend vom heutigen Stand noch Verbesserungspotenzial sieht und welche Prozesse und Behördenkontakte er in Zukunft digitalisieren will. Weiter fragt sie, welchen Zeithorizont der Stadtrat anstrebt, um digitale Angebote bei Behördengängen auszubauen, und ob es bereits einen entsprechenden Umsetzungsplan gibt.

Nicht zuletzt interessiert Sonderegger auch, ob die Stadt in Zukunft die Möglichkeiten ausweiten will, Dokumente und Gesuche vermehrt digital einzureichen anstatt schriftlich. Der Stadtrat hat nun drei Monate Zeit, um die Interpellation zu beantworten.