Dietikon Familie Ungricht wurde gleich zweimal von einer Feuersbrunst heimgesucht Ein Vertrag erinnert daran, dass die Familie Ungricht 1826 ein Wohnhaus in Dietikon erwarb. Aber nur kurze Zeit später brannte dieses ab und löste für die Familie eine Pechsträhne aus.

Die erste Seite des Vertrags von 1826, der den Kauf eines Wohnhauses bestätigt. Ortsmuseum Dietikon

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wohnten viele Menschen in Dietikon in einfachen, meist aus Holz gebauten Häusern. Einige Gebäude waren mit Ziegeln gedeckt, andere hatten Strohdächer. Deshalb gab es früher zahlreiche Brände in Dietikon. Ein besonders unglückliches, von Brandschäden betroffenes Opfer in jenen Zeiten war die Familie Ungricht aus Dietikon.

Am 10. Juli 1826 verkaufte ein gewisser S. Hirzel dem Ehepaar C. und S. Ungricht in Dietikon ein Wohnhaus mit Nebengebäuden für rund 2000 Gulden. Dafür hatten sich die Ungrichts zuvor aber 1500 Gulden bei einem J. Locher ausleihen müssen, dem sie versprachen, die geschuldete Summe innert zweier Jahre plus Zinsen zurückzuzahlen.

Schätze aus dem ­Ortsmuseum Dietikon In dieser Serie präsentiert die «Limmattaler Zeitung» in Zusammenarbeit mit dem Ortsmuseum Dietikon Schätze aus dem grossen Museumsfundus. Jeden Monat stellt Sven Wahrenberger, der stellvertretende Leiter des Ortsmuseums, ein Objekt oder ein Dokument vor und ermöglicht so spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt – von der Römerzeit bis zur Moderne. (flo)

Doch dann kam alles anders. Am 30. September 1826 brannte das eben erst erworbene Wohnhaus der Familie Ungricht fast gänzlich ab. Die zuständige Brandassekuranz-Kommission schätzte den Schaden auf 1575 Gulden, die der Familie Ungricht zwar vergütet wurden, letztlich aber an J. Locher als Gläubigen gezahlt werden mussten.

Ungrichts wurden unter Vormund von Gemeinderat Bachmann gestellt

Wenigstens hatten die Ungrichts immer noch ihre Felder und Weinreben zum Bewirtschaften, ansonsten blieben ihnen nur noch die Brandruine und ein grosser finanzieller Schaden. Die Eheleute C. und S. Ungricht wurden daher beide für zahlungsunfähig erklärt und einem Vormund namens J. Bachmann unterstellt, der gleichzeitig als Gemeinderat tätig war.

Bachmann war als Vormund vor allem dafür verantwortlich, die finanziellen Angelegenheiten der Ungrichts entweder selbst zu regeln oder sie zu überwachen. In Absprache mit seinen Schutzbefohlenen kümmerte er sich 1826-1827 erst einmal um den Einkauf von Baumaterialien wie Holz, Läden, Ziegel und Gips für den Wiederaufbau des abgebrannten Wohnhauses.

Zum Autor Severin Bigler Sven Wahrenberger Der Dietiker Historiker Sven Wahrenberger ist als Mitglied der Kommission für Ortsgeschichte des Stadtvereins Dietikon im Ortsmuseum tätig.

Danach beauftragte J. Bachmann verschiedene Baumeister und Handwerker, mit dem geplanten Neubau zu beginnen. Anhand der überlieferten Rechnungen ist zu entnehmen, dass wahrscheinlich der Rohbau schon zwischen Juni und September 1827 durch Zimmermeister J. Grendelmeier und dessen Hilfskräfte erstellt worden sein dürfte.

Das Pech wich allerdings nicht von der Seite der Familie Ungricht. Bereits am 21. Mai 1828 brannte ihr neues Wohnhaus, das zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz komplett fertiggestellt war, erneut ab, und die Ungrichts wurden zum zweiten Mal wohnungslos. Lediglich die Grundmauern blieben intakt; der Schaden wurde diesmal auf 1500 Gulden geschätzt.

Seit dem ersten Hausbrand 1826 hatten die Ungrichts schon eineinhalb Jahre lang in einer fremden Mietwohnung leben und dafür Mietzins zahlen müssen; mit dem zweiten Hausbrand von 1828 wurden sie genötigt, weiterhin so zu leben. All diese widrigen Umstände zusammengenommen, belasteten die Familie sowohl psychisch als auch finanziell schwer.

Nur die Feldarbeit und der Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten hielt die Ungrichts finanziell – mehr schlecht als recht – über Wasser. Gleichwohl wagten sie später einen Neuanfang, und so konnten sie tatsächlich dank weiterer Darlehen 1832 erneut ein Wohnhaus mit eingebauter Geschirrbrennerei errichten lassen. Immerhin ein Lichtblick für die Ungrichts.