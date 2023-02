Dietikon Wilde Fahrt durch Dietikon: Fahrer versucht vor Kontrolle zu flüchten Am Samstagabend versuchte ein Autolenker, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Auf der waghalsigen Fahrt durch Dietikon fuhr er in eine Strassenlaterne und verletzte sich.

Ohne Rücksicht auf Verluste: Ein Autofahrer versuchte am Samstagabend der Polizei zu entkommen, dabei fuhr er bei der Kreuzung zur Heimstrasse in eine Strassenlaterne. zvg

Am Samstagabend fuhr ein Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Überlandstrasse in Dietikon. Einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich fiel das Fahrzeug auf. «Trotz Sondersignal und mehrfacher Aufforderung der Polizei zu stoppen, setzte das Fahrzeug seine Fahrt unvermittelt fort», teilte die Polizei mit. An der Verzweigung zur Heimstrasse sei das Auto in die Strassenlaterne gefahren. Der Fahrzeuglenker habe danach trotzdem seine Fluchtfahrt fortgesetzt. Dabei missachtete der Fahrzeuglenker diverse Verkehrsregeln und gefährdete die übrigen Verkehrsteilnehmer.

Obwohl der Autofahrer eine Strassenlaterne umgefahren hatte, setzte er seine Fluchtfahrt fort. zvg

Der Fahrer stoppte das Auto bei der Kreuzung Mutschellen- und Überlandstrasse. Daraufhin nahm die Polizei den 29-jährigen Schweizer und seine Beifahrerin fest. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Kontrolle seiner Verletzungen ins Spital Limmattal. Die Beifahrerin wurde nach der polizeilichen Befragung aus der Haft entlassen.