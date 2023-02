Dietikon EVP-Gemeinderätin fordert eine städtische Schulden- und Budgetberatung Weil im Kanton fast nur kostenpflichtige Schuldenberatungen existieren, hofft die Dietiker Gemeinderätin Manuela Ehmann auf ein kostenloses Angebot der Stadt.

Caritas bietet eines von drei kostenlosen Schuldenberatungsangeboten im Kanton an. Sandra Ardizzone

«Über Geld spricht man nicht, über Schulden noch weniger», schreibt die Dietiker EVP-Gemeinderätin Manuela Ehmann in einem Vorstoss. Das sei ein Problem, denn immer mehr Menschen würden in die Überschuldung geraten. Deshalb bittet Ehmann den Dietiker Stadtrat in einem Postulat, eine städtische Schulden- und Budgetberatung einzuführen. Neun Mitunterzeichnende von EVP, SP und Grüne sowie Max Bodenmann (Gamfa) unterstützen das Anliegen.

«Es ist an der Zeit, Verantwortung zu übernehmen», schreibt Ehmann weiter. Deshalb solle Dietikon ein kostenloses und niederschwelliges Angebot zur Verfügung stellen. Sie verweist darauf, dass es im Kanton Zürich aktuell mit Street Church, Caritas und dem kantonseigenen Angebot nur drei kostenlose Beratungsstellen gibt. Deshalb müssten Betroffene lange Wartezeiten in Kauf nehmen, um Beratungstermine zu erhalten. «Kostenpflichtige Stellen gibt es wie Sand am Meer», schreibt Ehmann weiter. Mit einer Beratung durch solche Dienste würden betroffene Menschen aber noch tiefer in die Kostenfalle geraten.

Kostenlose Beratung als Mittel gegen die Abwärtsspirale

Eine Überschuldung könne alle Bevölkerungsschichten betreffen, schreibt Ehmann weiter. Müssen Menschen infolge von Betreibungen oder Lohnpfändungen an der Armutsgrenze leben, würden viele die Arbeitsmotivation und folglich auch ihre Stelle verlieren. So würden sie einerseits schliesslich Sozialhilfe benötigen und andererseits psychisch zu erkranken drohen. Deshalb sei ein kostenloses Angebot für die Stadt in mehrerer Hinsicht eine lohnenswerte Investition. (flo)