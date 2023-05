Dietikon «Wir wollen nicht nur das grösste, sondern auch das coolste Schülerturnier der Schweiz werden»: 15’000 Besucher erwartet Vom 30. Juni bis 2. Juli steigt das überregionale Schülerfussballturnier des FC Dietikon auf der Dornau. Für Unterhaltung sorgen sollen etwa GC-Profifussballer und die Internetstars Cubanito und Zeki. Für OK-Chef Pascal Stüssi ist klar: «Fussball verbindet.»

OK-Chef Pascal Stüssi freut sich besonders darauf, seinen Sohn am Schülerturnier spielen zu sehen. Bild: Andrea Zahler

«Das Champion Schülerturnier soll allen Schulklassen offenstehen und ein grosses Fussballfest für alle sein», sagt Pascal Stüssi. Der Vizepräsident des FC Dietikon ist seit drei Jahren für die Organisation des überregionalen Schülerturniers auf der Dietiker Fussballanlage Dornau verantwortlich. Nachdem das letzte Turnier 180 Teams und 11’500 Besucherinnen und Besucher verzeichnete, sollen es dieses Jahr 250 Teams und 15’000 Personen werden.

Am Schülerfussballturnier vom 30. Juni bis 2. Juli können gegen eine Gebühr von 80 Franken Schulklassen vom ersten Kindergarten bis zur neunten Klasse teilnehmen. Dies in reinen Mädchen-, reinen Buben- oder gemischten Teams. Die Spiele finden am Freitagabend sowie am Samstag und Sonntag den ganzen Tag über statt. Anmeldeschluss ist der 7. Juni.

200 Stunden Aufwand für die Werbung an den Schulen

Spielleiter Carlo Merendino, Finanzchef Stefano Marzo und Pascal Stüssi sind Teil des 14-köpfigen OKs. Bild: Andrea Zahler

Unter Stüssi als Chef des 14-köpfige Organisationskomitees (OK) hat das Turnier auch seine heutigen Ausmasse angenommen. «Das Schülerturnier gibt es schon ewig, früher war es einfach ein lokaler Anlass», sagt er. In den letzten Jahren wurde es so weit ausgebaut, dass mittlerweile auch Klassen aus Dübendorf, Effretikon, Baden oder Wettingen teilnehmen und rund 150 Helferinnen und Helfer nötig sind, darunter 50 Schiedsrichter.

Das OK hat alle Schulen in den Kantonen Zürich und Aargau über das Schülerturnier informiert. «Das waren 200 Stunden Aufwand», sagt Stüssi. Bis jetzt haben sich rund 80 Teams angemeldet. Damit ist er zufrieden: «Den grossen Andrang gibt es normalerweise in der letzten Woche vor Anmeldeschluss.»

Cubanito, Zeki und ein Bratwurst-Hotdog versprechen Highlights

Mit der wachsenden Grösse ist auch das Programm neben dem Turnier an sich vielfältiger geworden. Neben verschiedenen Profifussballern, zum Beispiel von GC, sollen unter anderem die Internetstars Louis Berger alias Cubanito und Zeki Bulgurcu für Aufregung sorgen.

Verpflegen können sich die Besucherinnen und Besucher bei verschiedenen Foodcornern. «Wir wollen dieses Jahr einen Hotdog mit einer Kalbsbratwurst herausbringen», verrät Stüssi. Bei einem Parcours der Firma Strabag können die Kinder selber Bagger fahren, und die Hauptpartner Coop und Shoppi Tivoli sind für die Gestaltung des ganzen Areals, der sogenannten Eventarena, zuständig.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten als Preis eine Medaille. Auf die Siegerteams wartet ein Pokal. Stüssi sagt:

«Ich weiss nicht, was jeweils emotionaler ist: die Siegerehrung des Schülerturniers oder die der WM.»

Am sogenannten VIP-Apéro für geladene Gäste werden vor allem Personen aus der Politik sowie Unternehmerinnen und Unternehmer teilnehmen, unter anderem sollen die Zürcher Regierungsratsmitglieder Jacqueline Fehr (SP) und Mario Fehr (parteilos) sowie der Aargauer Nationalrat Andreas Glarner (SVP) und der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) mit von der Partie sein.

Das Schülerturnier bedeutet auch viel Aufwand, genauer: sieben Monate Vorbereitungszeit für das OK. Seit Februar befindet sich Stüssi in der finalen Planungsphase. «Kürzlich hat mich ein Vater angerufen, um mir zu sagen, wie toll er das Turnier letztes Jahr gefunden habe», erzählt er. In solchen Momenten werde ihm bewusst, wieso er diesen Aufwand trotz allem auf sich nehme.

Stüssis Ziel ist klar: «Wir wollen nicht nur das grösste, sondern auch das coolste Schülerturnier der ganzen Schweiz werden.» So soll das Turnier künftig noch mehr Kinder und Jugendliche einschliessen. «Wir befinden uns in intensiven Gesprächen mit dem Verein Insieme», sagt er. Dieser engagiert sich für Menschen mit geistigen Behinderungen. Schon ab nächstem Jahr soll es eine entsprechende separate Kategorie geben.

Auch in der Nacht muss das Areal bewacht werden

Damit am Schülerturnier alles rund läuft, werden ein Sicherheits- und ein Verkehrsdienst präsent sein, ersterer auch über Nacht. Zudem ist ein grosser Sanitätsposten vorhanden. «Die Stadtpolizei Dietikon wird auf Abruf und auch immer wieder vor Ort sein und die Koordination mit anderen Polizeiposten übernehmen», sagt Stüssi.

Zu Zwischenfällen wie 2021 soll es dieses Jahr nicht kommen. Zur Erinnerung: Damals mussten die Finalspiele abgesagt werden, weil die Zuteilung wegen technischer Probleme mit Excel nicht funktionierte. Jetzt arbeitet das OK mit einem neuen Tool und verwendet Excel nur noch zur Absicherung.

Vom Schülerturnier zu sprechen, bringt Stüssis Augen regelrecht zum Leuchten. «Nichts und niemand trägt so viel zur Integration im Limmattal bei wie unser Schülerturnier», sagt er. «Fussball verbindet. Bei dieser Stimmung bekommt man einfach Gänsehaut.» Persönlich hat er aber am meisten Vorfreude darauf, seinen Sohn spielen zu sehen. «Ich hoffe, dass ich es trotz meiner Verpflichtungen an all seine Spiele schaffe», sagt er.