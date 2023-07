Dietikon Erst Schlieren, dann Dietikon – der nächste Lift am Bahnhof streikt Gestern funktionierten in Schlieren die beiden Aufzüge beim Bahnhof nicht. Und heute hat auch ein Lift am Dietiker Bahnhof den Geist aufgegeben.

Der Lift beim Gleis 1 war am Dienstag ausser Betrieb. Bild: Florian Schmitz

(11. 7. 2023)

Aufzüge haben es derzeit im Limmattal schwer. Am Montag streikten beide Lifte beim Bahnhof Schlieren. Wie schon in den Sommern davor ertrugen sie auch jetzt die hohen Temperaturen nicht. Am Dienstag zeigte sich, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein dastehen.

Wer am Dienstag am Bahnhof Dietikon von der Unterführung aus den Aufzug zum Gleis 1 nehmen wollte, drückte erfolglos auf den Knopf. Die Türen zum Lift standen im Untergeschoss des Bahnhofes sperrangelweit offen. Der Lift tat aber keinen Wank.

Der Lift steckt im Untergeschoss des Bahnhofes fest. Bild: Florian Schmitz

Für Personen mit einer Beeinträchtigung, Eltern mit Kinderwagen oder Personen mit viel Gepäck wurde der Weg zum Gleis 1 deshalb etwas länger. Um auf die obere Ebene des Bahnhofs zu gelangen, blieb ihnen nur eins übrig: den Lift nebenan zum Gleis 12 und zur Limmattalbahn nehmen. Und von dort aus auf einem Umweg zum Gleis 1 laufen.

Um auf die obere Ebene des Bahnhofes zu gelangen, kann der Lift zum Gleis 12 (rechts im Bild) verwendet werden. Bild: Florian Schmitz

Bemerkenswert ist, dass die fünf Lifte am Bahnhof Dietikon erst im Februar 2022 eingeweiht wurden. Was der Grund für den Ausfall des Lifts ist, ist momentan noch unklar. Die Medienstelle der SBB äusserte sich bislang noch nicht zum defekten Lift.