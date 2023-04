Bezirksgericht Dietikon Erst hatte er in der Fahrweid mit Kokain gedealt, jetzt vermietet er Autos Das Bezirksgericht Dietikon hat einen 42-jährigen Dominikaner zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt.

«Ich will eine bessere Zukunft für meine Kinder und dafür sorgen, dass ich nicht wieder in eine solche Sache gerate», sagte der Täter vor dem Bezirksgericht Dietikon. Themenbild: Raphael Rohner

Die Taten geschahen vor bald zehn Jahren in der Fahrweid. Juan (Namen geändert) verkaufte über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren ein bis zweimal pro Monat Kokain an den immer gleichen Abnehmer, der das Kokain seinerseits weiterverkaufte. Insgesamt verkaufte Juan so zwischen Januar 2014 und Juli 2015 rund 250 Gramm Kokain. Der Gesamtpreis des verkauften Kokains betrug dabei knapp 10’000 Franken.

Der Beschuldigte habe es in Kauf genommen, dass durch den Handel mit dem Kokain die Gesundheit vieler Menschen in Gefahr gebracht werden konnte, heisst es in der Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz eine 17-monatige Freiheitsstrafe mit einer Bewährungsfrist von zwei Jahren.

Angeklagter: «Ich habe definitiv falsche Entscheidungen getroffen»

Juan, geboren in der Dominikanischen Republik und heute 42 Jahre alt, zeigte sich am Montag vor Gerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei geständig und reuig. «Ja, ich habe diese Taten begangen.» Weshalb er denn mit Kokain gehandelt habe, wollte die Richterin wissen. «Ich habe damals schwere Zeiten durchgemacht und habe auch viel Alkohol getrunken», so Juan, dessen Aussagen von einem Dolmetscher vom Spanischen ins Deutsche übersetzt wurden. Ob Juan in seiner Heimat einer Arbeit nachgehe, wollte die Richterin weiter wissen. Ja, er sei in der Autovermietung tätig. «Wie viel verdienen Sie dabei?» Darauf der Angeklagte: «Zwischen 4000 und 6000 Franken.»

Das reiche aus, um seine Frau und seine zwei Kinder zu ernähren. «Wie sehen Sie denn ihre Zukunft?», fragte die Richterin. «Ich will eine bessere Zukunft für meine Kinder und dafür sorgen, dass ich nicht wieder in eine solche Sache gerate», gab Juan zu Protokoll. «Ich habe definitiv schlechte Entscheidungen getroffen und ich bedauere sehr, dass ich andere Menschen durch mein Handeln in Mitleidenschaft gezogen habe.» Auch tue es ihm ausserordentlich leid, dass die Untersuchungsbehörden wegen ihm so viel Zeit haben aufwenden müssen.

Nach einer kurzen Beratung – das Urteil wurde im abgekürzten Verfahren gefällt – folgte das Gericht dem Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft und verurteilte Juan zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 17 Monaten. «Das Gericht erachtet die 17 Monate für angebracht. Denn immerhin waren Sie ja nicht das, was man als grossen Fisch bezeichnen würde, sondern Sie agierten ganz unten auf der Dealer-Hierarchiestufe», so die Gerichtspräsidentin. Weit mehr schmerzen dürften den Verurteilten die ihm auferlegten Gerichtskosten von knapp 15’000 Franken. Bis er diese Kosten beglichen haben dürfte, muss er wohl noch einige Autos vermieten.