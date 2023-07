Dietikon Schon vor der Eröffnung beschädigt: Neuer Spielplatz in der Grunschen ist ab nächster Woche zugänglich Doppelspielturm statt Sandkasten: Der neue Spielplatz in der Parkanlage an der Reppisch ist fertig und hätte eigentlich schon offen sein sollen.

Um den Rasen zu schützen, bleibt der Bauzaun noch bis im August stehen. Bild: Florian Schmitz

Noch sind die beiden neuen, mit einer Brücke verbundenen Spieltürme mit Bauzäunen abgesperrt. Aber im Lauf der nächsten Woche wird der neue Spielplatz in der Grunschen zur Nutzung freigegeben, wie die Stadt Dietikon auf eine entsprechen Nachfrage schreibt. Im Vergleich zum kleineren Türmchen mit Rutschbahn, der vorher gleichenorts in der Parkanlage an der Reppisch stand, verspricht der erneuerte Spielplatz deutlich mehr Spass für Kinder verschiedenen Alters. Neben einer längeren Wellenrutschbahn gibt's neu unter anderem auch eine Kletterwand, einen kleinen Balancierparcours und eine Feuerwehrstange.

Mit der Eröffnung des Spielplatzes wird zunächst nur ein schmaler Zugang zum neuen Doppelspielturm geschaffen, schreibt die Stadt weiter. Der Bauzaun bleibe noch bis August bestehen, um den neu angesäten Rasen zu schützen. Der frühere Sandkasten wurde ersatzlos gestrichen. «Leider fanden sich im Sandkasten zu viele Glasscherben und durch den offenen Charakter des Spielplatzes konnte auch die Hygiene des Sandes nicht mehr gewährleistet werden», schreibt die Stadt dazu.

Der neue Doppelspielturm inklusive neuem Fallschutzbelag kostete die Stadt total rund 70'000 Franken. Eigentlich hätte der Spielplatz bereits am 20. Juni eröffnet werden sollen, schreibt die Stadt. Leider sei die Baustelle aber während der Arbeiten trotz Absperrung nachts betreten worden, so seien die noch nicht ausgehärteten Fundamente beschädigt worden und der neue Fallschutzbelag habe nun Risse, die wieder ausgebessert werden müssen.