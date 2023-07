Dietikon Endlich Halbtagesparkkarten: Die Stadt erfüllt eine langjährige Forderung In Dietikon können für die Blaue Zone neu Halbtageskarten für fünf Franken bezogen werden.

Mit der Halbtagesparkkarte darf man in der Blauen Zone in Dietikon fünf Stunden lang parkieren. Archivbild: Sven Hoti

Für die Blaue Zone in Dietikon können ab sofort Halbtagesparkkarten gekauft werden, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Diese können im Gegensatz zu Tageskarten nur über die App Parkingpay bezogen werden und sind nicht am Schalter der Stadtpolizei erhältlich. Ab dem Kauf ist die Karte fünf Stunden gültig.

Mit der Einführung der Halbtagesparkkarte kommt der Stadtrat einer langjährigen Forderung nach. Kurz nachdem die Preise für eine Tageskarte im Juli 2017 von zwei auf zehn Franken erhöht wurden, kam die Forderung erstmals im Gemeinderat auf. «Viele Dietiker sind auf mich zugekommen und haben mir gesagt, dass sie den Tarif viel zu hoch finden», begründete Catherine Peer (SP) Anfang 2018 ihren Vorstoss für die Einführung von Halbtages- oder mehrstündigen Parkkarten. Denn mit der Preiserhöhung mussten plötzlich alle Autofahrenden, die länger als 90 Minuten in der Blauen Zone parkieren, sofort zehn Franken bezahlen.

Das Anliegen sollte schliesslich mit der Erneuerung der Parkierverordnung umgesetzt werden. Doch nicht zuletzt die Coronapandemie verschob diese Revision immer wieder und der Stadtrat vertröstete mehrmals Gemeinderatsmitglieder, die sich unter anderem in Fragestunden nach dem aktuellen Stand erkundigten. Nun hat die Stadt die Halbtagesparkkarten doch schon der Revision der Parkierverordnung vorgezogen. Im Mai 2023 sagte Sicherheits- und Gesundheitsvorsteherin Catherine Stocker (Mitte) in der Fragestunde, dass diese frühestens in einem Jahr vorliegen soll.