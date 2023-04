Dietikon «Eklatante Missachtung fundamentaler Grundsätze»: Stadt handelte bei «Bären»-Sanierung rechtswidrig Bei der Vergabe der Malerarbeiten gab es einen Fehler. Das wird jetzt klar, weil sich eine Malerfirma erfolgreich vor Gericht gewehrt hat.

Darum gehts: Der «Bären» am Bahnhofplatz 5 in Dietikon. Bild: Florian Schmitz (Dietikon, 26.4.2023)

Im Herbst 2020 gab die Kirchgemeindeversammlung der katholischen Kirchgemeinde Dietikon grünes Licht und verkaufte der Stadt Dietikon den «Bären» beim Dietiker Bahnhof für 1,75 Millionen Franken. Zur Liegenschaft gehören mehrere Mietwohnungen über dem Restaurant. Schon beim Kauf des «Bären» war klar, dass die Liegenschaft saniert werden muss und dass das viel kosten wird.

Im Sommer 2022 sprach sich der Dietiker Gemeinderat einstimmig dafür aus, die Sanierung vorzunehmen. Er war bereit, weitere 1,75 Millionen Franken in die Liegenschaft am Bahnhofplatz 5 zu stecken.

Nun zeigt sich: Die Sanierung wurde Juristenfutter. Zumindest bezüglich der Malerarbeiten. Das kantonale Verwaltungsgericht hat nämlich der Stadt Dietikon kürzlich befohlen, die Malerarbeiten an eine andere Firma zu vergeben.

Der Auftrag ist rund 170'000 Franken schwer

Hintergrund: Bei grösseren Aufträgen müssen Gemeinden, Kantone und der Bund mehreren Firmen eine Chance geben. Im September 2022 hat darum die Stadt Dietikon sechs Anbieter eingeladen, ein Angebot abzugeben. Drei Malerfirmen reichten rechtzeitig Angebote ein. Preis: Zwischen 164'900 und 169'700 Franken. Im November 2022 vergab der Stadtrat den Auftrag an eine Firma für 168'000 Franken. Er wählte nicht das günstigste Angebot, obwohl dieses bei der Bewertung am meisten Punkte holte.

Das passte der günstigsten Firma überhaupt nicht. Sie ging vor Verwaltungsgericht. Dieses untersagte es der Stadt, den Vertrag mit der leicht teureren Firma abzuschliessen. Aber wieso bevorzugte die Stadt die teurere Firma? Womöglich weil sie laut Urteil «ortsansässig» war.

Zudem steht im Urteil, dass die ortsansässige Firma wichtige Formulare nicht ganz ausgefüllt hatte. Der Stadt war das aber egal, weil sie dieser Firma vertraute und deren Verhältnisse kannte. Bescheinigungen bezüglich Betreibungsstatus und zur Einhaltung des Gesamtarbeitsvertrags nachträglich zu verlangen, wäre aus ihrer Sicht «überspitzter Formalismus». Darum hat die Stadt der ortsansässigen Firma für manche Kriterien die volle Punktzahl gegeben, obwohl diese die entsprechenden Felder in den Formularen nicht ausgefüllt hatte.

«Missbräuchliche Bevorzugung»

Das geht so nicht, zeigt nun das Urteil. Das Verwaltungsgericht wertet die Dietiker Aktion als «eklatante Missachtung fundamentaler Grundsätze des Vergaberechts» und als «missbräuchliche Bevorzugung». Fazit: Die Vergabe war rechtswidrig.

3500 Franken beträgt die Gerichtsgebühr. Will heissen: Die Malerarbeiten werden indirekt teurer, obwohl die Stadt sie neu an die günstigste Firma vergibt.

Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig

Das Urteil wurde am 16. März gefällt und am 24. April veröffentlicht. Es ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Stadt könnte sich noch mittels einer subsidiären Verfassungsbeschwerde an das Bundesgericht in Lausanne wenden.