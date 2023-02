Dietikon Eine Mehrheit der Parteien spricht sich für Tempo 30 auf der Bremgartnerstrasse aus An der Dietiker Gemeinderatssitzung kam die Aussicht auf eine mögliche Temporeduktion im Zentrum gut an. Gleich mehrere Sprecher wünschten sich eine schnelle Umsetzung.

Auch wenn der Kanton auf der Bremgartnerstrasse das erlaubte Tempo auf 30 km/h senkt, sollen die Fussgängerstreifen laut dem Dietiker Stadtrat unbedingt erhalten bleiben. Severin Bigler

Dass die Bremgartnerstrasse im Dietiker Zentrum intensiv genutzt wird und viele verschiedene Verkehrsteilnehmende aufeinandertreffen, ist unbestritten. Handlungsbedarf wegen mangelnder Sicherheit sieht der Stadtrat für den rund 250 Meter langen Strassenabschnitt zwischen Stadthaus und Kirchplatz aber nicht, wie er im Dezember in seiner Antwort auf ein Postulat von Kerstin Camenisch (SP), die vor Ort eine Verkehrsberuhigung gefordert hatte, ausführte.

Das kritisierte Camenisch am Donnerstagabend an der Gemeinderatssitzung. «In der Antwort ist kein Willen für eine Verbesserung der Situation vorhanden», sagte sie. Der Stadtrat räume zwar ein, dass der Strassenabschnitt sehr stark vom Fuss- und Veloverkehr frequentiert werde. «Aber für die schwächsten Verkehrsteilnehmenden will er keine Verbesserungen realisieren.»

Nach aktuellem Stand ist Tempo 30 «zweckmässig»

In seiner Postulatsantwort führte der Stadtrat auch aus, dass trotz fehlender Sicherheitsbedenken die Möglichkeit für eine Geschwindigkeitsreduktion auf der Bremgartnerstrasse besteht. Dies prüfe der Kanton, der für die Bremgartnerstrasse zuständig ist, zurzeit im Rahmen eines Lärmsanierungsprojekts. Der Kanton erachte Tempo 30 gemäss aktuellem Stand als «zweckmässig». Er stelle sich nicht grundsätzlich gegen eine Temporeduktion, schrieb der Stadtrat weiter. Und er betonte, dass diese nur als Streckensignalisation umgesetzt werden soll, weil dies im Gegensatz zu einer Tempo-30-Zone ermöglicht, die bestehenden Vortrittsverhältnisse und Fussgängerstreifen beizubehalten und auf bauliche Elemente zu verzichten.

An der Ratssitzung befürwortete eine Mehrheit der Parteien die Aussicht auf Tempo 30. Das erhöhe die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden, senke den Strassenlärm und reduziere die Luftverschmutzung, sagte Andreas Wolf (Grüne). Die Mitte stimme der Antwort des Stadtrats zu, sagte Beda Felber (Mitte). Er sprach sich wie der Stadtrat gegen die mögliche Variante aus, auf der Bremgartnerstrasse eine Begegnungszone mit Tempo 20 einzurichten.

Auch die EVP befürwortete eine Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h. «Wir würden eine zeitnahe Umsetzung durch den Kanton sehr begrüssen», sagte Christiane Ilg-Lutz (EVP). Dazu könne auch der Stadtrat etwas beitragen, sagte Sven Johannsen (GLP): «Wir bitten den Stadtrat, zu schauen, dass dieses Anliegen nicht vergessen geht.»

«Wir sind sehr zufrieden mit der Antwort des Stadtrats», sagte Markus Erni (SVP). Er kritisierte aber, dass der Kanton eine mögliche Temporeduktion mit einer Lärmreduktion begründe. Ein Flüsterbelag bringe bedeutend mehr und den meisten Lärm verursache auf der Bremgartnerstrasse sowieso die Bremgarten-Dietikon-Bahn.