Dietikon Verdichtung an der Reppisch: Ein Mehrfamilienhaus muss sechs Reiheneinfamilienhäusern weichen Im August oder September sollen an der Oberen Reppischstrasse 55 in Dietikon die Bagger auffahren. Bis Ende 2024 sollen dort neue Reiheneinfamilienhäuser stehen.

Dem Mehrfamilienhaus an der Oberen Reppischstrasse 55 in Dietikon steht der Abriss bevor. Muriel Daasch

Das in die Jahre gekommene Mehrfamilienhaus an der Oberen Reppischstrasse 55 in Dietikon soll im August oder September abgerissen werden. Auf dem grosszügigen Grundstück sollen anschliessend sechs Reiheneinfamilienhäuser mit Schrägdach errichtet werden. Das Baugesuch liegt noch bis zum 2. Februar im Stadthaus auf.

Ursprünglich hätten die Bauarbeiten bereits im Februar starten sollen. Das Baubewilligungsverfahren habe den zeitlichen Ablauf jedoch verzögert, wie die Bauherrin Valuestate AG auf Anfrage bekanntgibt. Die Immobilienverwalterin mit Sitz in Zürich hat die Loos Meer Architekten GmbH mit dem Projekt beauftragt.

Im bestehenden Mehrfamilienhaus wohnen aktuell lediglich zwei Parteien. Die Umsetzung des Bauprojekts hätte also eine Verdichtung zufolge. Bei einer der derzeitigen Wohnparteien handelt es sich um den Grundeigentümer Robert Ebner.

Besucherparkplätze entlang der Strasse

Die vorgesehenen Baukosten betragen rund 3,3 Millionen Franken. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende 2024. Zum Vorhaben gehören auch der Bau einer gemeinsamen Tiefgarage mit insgesamt acht Parkplätzen sowie die Errichtung von zwei Besucherparkplätzen im Freien. Diese sind entlang der Oberen Reppischstrasse und direkt neben der Ausfahrt der Tiefgarage vorgesehen.

Das Bauvorhaben ist vor Ort bereits ausgesteckt. Muriel Daasch

Neben den Besucherparkplätzen soll künftig ein Weg mit einer Treppe zu den Hauseingängen führen, die sich von der Strasse aus alle auf der linken Seite der Häuserreihe und nicht entlang der Strasse befinden. Auf der gegenüberliegenden Seite sollen Privatgärten mit abschirmenden Sträuchern und Büschen an den Rändern errichtet werden.

Wohnfläche wird mit Erkern erweitert

Die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner der geplanten Reihenhäuser werden mit Einberechnung von Unter- und Dachgeschoss insgesamt fünf Stockwerke zur Verfügung haben, wie die Pläne zeigen. Vom Erdgeschoss aus führt eine Treppe direkt in den privaten Waschraum, zum Kellerabteil oder zum eigenen Parkplatz in der Gemeinschaftstiefgarage. Im Erdgeschoss befindet sich ein kleines WC sowie der Wohn-, Ess- und Kochbereich. Im ersten und zweiten Obergeschoss finden jeweils zwei Zimmer sowie ein Badezimmer Platz. Darüber befindet sich das Dachgeschoss.

Die mittleren vier Reihenhäuser weisen dabei ein besonderes Merkmal auf, das auch von aussen gut sichtbar sein wird: Die Wohnfläche des ersten Obergeschosses wird jeweils um einen Erker mit grossflächigen Fenstern erweitert. Zwei der Erker befinden sich auf der Gartenseite und zwei auf der Eingangsseite.