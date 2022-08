«Wir kommen nicht drum herum, es nächstes Jahr wieder zu machen.»

Dietikon Ein krönender Abschluss: Die Stadt Dietikon verleiht den Active-City-Preis Der Dietiker Felix Rothbrust gewinnt den Wettbewerb des Projekts Active City. Aufgrund der guten Resonanz findet das Projekt nächstes Jahr wieder statt.

Der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann überreicht den Gutschein an den glücklichen Gewinner Felix Rothbrust. Bild: Carmen Wehrli

Der Sportförderungsanlass Active City erfreute sich in Dietikon grosser Beliebtheit. Über 1300 Personen haben diesen Frühling am Programm teilgenommen, 70 von ihnen auch an einer Umfrage zum Projekt. Damit ging eine Teilnahme an einem Wettbewerb einher.

Am Donnerstag fand nun die Preisverleihung statt. Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) überreichte dem glücklichen Gewinner Felix Rothbrust in Anwesenheit von Armin Strässle, Leiter Jugend, Freizeit und Sport, einen Halbjahresgutschein für die Badi Fondli. Der 23-jährige Student zeigte sich erfreut.

Active City Dietikon, das dieses Jahr zum ersten Mal stattfand, war eines von acht gleichartigen Projekten im Kanton Zürich. Die Projekte wurden von der Schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix gemeinsam mit dem Sportamt des Kantons Zürich ins Leben gerufen und sollen Bewegung und Gesundheit in der Bevölkerung fördern. So durften die Dietikerinnen und Dietiker im Mai und Juni während sechs Wochen kostenlos an Bewegungs- und Sportlektionen teilnehmen.

Das Sportangebot begeistert die Teilnehmenden

Die Einwohnerinnen und Einwohner waren sehr aktiv. Die Stadt zählte rund 1350 Teilnahmen am Programm. Die Dietikerinnen und Dietiker konnten an rund 60 Lektionen teilnehmen und 19 verschiedenen Sportarten nachgehen, angeboten von 17 lokalen Vereinen. Dazu zählten Balance Fit, Zumba, Yoga sowie Rope-Skipping. Bachmann sagte: «Linedance war der Renner.»

Das Angebot wird geschätzt, wie die Umfrage der Stadt zeigt. Die Teilnehmenden probierten im Stadtpark Kirchhalde gemeinsam neue Sportarten aus. Rund die Hälfte der Teilnehmenden gab an, sportlich aktiv bleiben zu wollen, beispielsweise indem sie sich künftig in Sportvereinen betätigt.

Die Umfrage zeigt zudem, dass rund 80 Prozent der Teilnehmenden Frauen waren und das Projekt insbesondere den älteren Teil der Bevölkerung begeisterte. 70 Prozent der Teilnehmenden stammen aus Dietikon. Bachmann ist äusserst zufrieden mit den Ergebnissen. Er sagte:

«Wir kommen nicht drum herum, es nächstes Jahr wieder zu machen.»

Aufgrund der positiven Bilanz wird Active City nächstes Jahr wieder durchgeführt, voraussichtlich von Mitte Mai bis Ende Juni.