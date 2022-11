Dietikon Doppelte Kapazität: Wie die SBB die Ortsgüteranlage für 50,7 Millionen Franken erweitern wollen Bis 2026 wollen die Bundesbahnen die Ortsgüteranlage in Dietikon zum Regionalterminal Limmattal ausbauen. Mit dem Bau des geplanten Stadtquartiers Niderfeld soll später auch die Zu- und Wegfahrt zur Anlage angepasst werden.

Die Ortsgüteranlage befindet sich am linken Rand des Rangierbahnhofs Limmattal. Die Lagerhalle der Anlage wird von Planzer als Hauptmieter genutzt. Bild: Sandra Ardizzone

Gross war die Freude im Limmattal, als die SBB nach heftiger Kritik aus der Region im Frühling 2014 ihre Pläne für den Ausbau der Ortsgüteranlage zu einem grossen Containerterminal begruben. Nun ist klar, was die SBB anstelle des Gateway Limmattal an der Grenze zu Spreitenbach planen. Bis Mai 2026 soll die Umschlaganlage für den kombinierten Verkehr für 50,7 Millionen Franken zu einem Regionalterminal erweitert werden.

Konkret wollen die SBB die Umschlagskapazität von jährlich 30'000 auf künftig 60'000 Container verdoppeln. Das schreiben sie im technischen Bericht des laufenden Plangenehmigungsverfahrens. Die Dokumente liegen noch bis zum 13. Dezember öffentlich auf. Um die Kapazitätserhöhung zu ermöglichen, ist der Bau von zwei 400 Meter langen Annahmegleisen und drei Verladegleisen mit einer Portalkrananlage geplant. Dank deutlich längerer Annahmegleise müssen Züge künftig laut SBB für den Ent- und Beladeprozess nicht mehr geteilt werden. Der Ausbau der Ortsgüteranlage ermögliche eine effizientere Produktion, heisst es weiter.

60 Prozent mehr Lastwagenfahrten

Die Anlage am Rand der Rangierbahnhofs Limmattal dient dazu, Güter von der Schiene auf die Strasse und umgekehrt umzuladen. Folglich wird auch der Verkehr zunehmen. An Werktagen steuern heute runde 140 Lastwagen täglich die Anlage an. Künftig sollen es 220 sein. Der Verkehr nehme trotz doppelter Umschlagsmenge nur um 60 Prozent zu, schreiben die SBB. Ein wesentlicher Grund dafür seien die neu geschaffenen Lagerflächen, dank derer unnötige Leerfahrten reduziert werden sollen. So rechnen die SBB damit, dass für 100 Container künftig noch 104 statt 130 Fahrten nötig sein werden.

Inzwischen hat die Ortsgüteranlage ihre Kapazitätsgrenze laut SBB erreicht.

«Damit die Anlage effizient betrieben werden kann und gleichzeitig die Umschlagskapazität entsprechend den Nachfrageprognosen erhöht werden kann, ist ein Ausbau dringend erforderlich»,

schreiben die Bundesbahnen. Sie rechnen damit, dass die Nachfrage für den kombinierten Verkehr in den nächsten Jahren stark zunehmen wird. Deshalb müsse insbesondere im Raum Zürich die Umschlagskapazität ausgebaut werden.

Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten im Sommer 2024 starten und knapp zwei Jahre dauern. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch die Erschliessung der künftigen Regionalterminals Limmattal verlegt werden. Heute fahren Lastwagen via Überland- oder Viaduktstrasse über die Güterstrasse zur Anlage. In Zukunft soll sämtlicher Verkehr über die Mutschellenstrasse zur Anlage geführt und ist somit direkter an die Autobahn angebunden werden, wie die SBB schreiben.

Neue Erschliessung kommt mit dem Strassennetz fürs Niderfeld

Diese Umstellung ist eng verbunden mit der Planung des angrenzenden Gebiets Niderfeld. Dort soll frühestens ab 2028 ein neues Stadtquartier entstehen mit Wohnraum für rund 3000 Menschen und rund 4000 Arbeitsplätzen. Auch die Logistikfirma Planzer, zurzeit Hauptmieter der Lagerhalle der Ortsgüteranlage, plant vor Ort ein neues Logistikzentrum. Für das Quartier sollen getrennte Strassennetze für das Wohngebiet und die Industriezone gebaut werden. Die künftige Zu- und Wegfahrt zum Regionalterminals wird mit dem Quartierstrassennetz erstellt werden und am Rande des Arbeitsplatzgebiets entlang führen.

Die Zufahrt über die Güterstrasse wird rückgebaut und in tieferer Lage neu als Quartierstrasse für das Wohngebiet erstellt. Mit der vom Kanton an der Kreuzung Überland-/Viaduktstrasse geplanten Lichtsignalanlage funktioniere die Erschliessung des Regionalterminals aber auch in dieser Zwischenphase, sagt der Dietiker Stadtplaner Severin Lüthy auf Anfrage. Aktuell sei noch eine Einsprache wegen Lärmschutz hängig.

Auf der anderen Seite der Gleise ist Mehrverkehr auf der Mutschellenstrasse ein sensibles Thema. Seit vielen Jahren leidet das Wirtschaftsgebiet Silbern unter täglichem Stau. Ein wichtiger Grund dafür ist der Engpass an der Kreuzung Mutschellen-/Silbernstrasse, die das Gebiet mit der A1 verbindet. Aktuell plant der Kanton, frühestens 2025 mit dem Ausbau des Knotens zu beginnen und rechnet mit der Fertigstellung bis 2027 oder 2028. Zudem sieht das Bundesamt für Strassen vor, die Autobahnauffahrt auszubauen.

Laut SBB wird der Regionalterminal Limmattal die Strassen aber nicht gross zusätzlich belasten. So mache der erwartete Lastwagenverkehr nur rund 3,7 Prozent des zusätzlichen Verkehrsaufkommens aus, das durch den Bau des Stadtquartiers Niderfeld erwartet wird. «An den Verkehrsströmen auf der Industrie- und Mutschellenstrasse, wo das Gesamtaufkommen wesentlich grösser ist, wird der Anteil noch viel kleiner.»