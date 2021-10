Dietikon Dietiker Chilbi: Das Karussell auf dem Zelgliplatz dreht sich wieder Noch bis Sonntagabend läuft auf dem Zelgliplatz die grosse Sause.

Drei Freunde im Flieger auf der «Heuschrecke». Die Bahn «La Sauterelle» war gestern sehr gut besucht. Ruedi Burkart

Am Freitagnachmittag um 16 Uhr war es soweit: Nach einem Jahr Zwangspause kehrte die Chilbi nach Dietikon zurück. Bei herrlichem Spätsommerwetter enterten die ersten Teenager die Flieger-Bahn «La Sauterelle» und die anderen Fahrgeschäfte wie die sechs Etagen hohe «Coco Bongo» oder die klassische «Putschibahn» bereits Minuten vor dem offiziellen Start. Am Samstag und am Sonntag geht die Sause auf dem Zelgliplatz weiter. Zapfenstreich wird am Sonntagabend um 20 Uhr sein. Ein Covid-Zertifikat ist für den Besuch nicht nötig.