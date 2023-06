Dietikon «Dietike, ihr sind zvill»: Rapper Xen begeistert am Sommerfest Das Dietiker Sommerfest ist mit einem fulminanten Abend gestartet, der vor allem die Jugend zum Toben brachte.

Die Bündner Rapperin Gigi begeisterte das Publikum. Severin Bigler

Dieser Freitagabend werde ganz im Zeichen der Jugend stehen, versprach der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) zum Anfang des Sommerfests auf dem Kirchplatz. Und er sollte recht behalten. Nachdem die Bündner Rapperin Gigi das Publikum aufwärmte, wurde die Bühne frei für den schweizweit bekannten Rapper Xen und Reza. Xen brachte das vornehmlich junge Publikum definitiv zum Jubeln. Das Feedback rührte ihn sichtlich. «Ich ha Gänsehaut. Dietike, ihr sind zvill», sagt er. Das Publikum tobte, tanzte und rappte mit ihm.

Vor dem gut gefüllten Festzelt standen die Besucher an den Essständen. Die Atmosphäre war entspannt: Kinder schleckten Glaces, Frauen und Männer tranken und lachten und die Polizei unterhielt sich mit den Feiernden.

Müslüm ist als schillernde Kunstfigur und Sänger bekannt. Bild: zvg

Am Samstagabend wird Müslüm, der Mann mit der Monobraue und den farbigen Anzügen, die Bühne betreten. Und er verspricht viel: «Mein Auftritt wird ein multinationales und demografisches Feldwunder.» Der 44-jährige Musiker und Komiker aus Bern heisst mit bürgerlichem Namen Semih Yavsaner und wurde 2010 mit seiner Single «Erich, warum bisch du nid ehrlich?», gerichtet an den SVP-Politiker Erich Hess, bekannt. Sieben Jahre nach seinem letzten Album hat Müslüm im Dezember 2022 seinen dritten Longplayer «Popaganda» veröffentlicht. In Dietikon wird er nun einige der neueren, aber auch ältere Lieder spielen. «An diesem Abend werden die niedersten und die höchsten Gefühle angesprochen. Alles ist drin», verspricht Müslüm. Das Konzert solle Momente bieten, in denen die Kunst die Leute vergessen lasse, wer gross, wer klein wer dick oder dünn sei. «Die Leute werden merken, dass wir uns viel näher sind, als wir denken. Denn, Schweigen ist Silber, die Zunge rausstrecken ist Gold»,sagt der Komiker in Anlehnung an sein aktuelles Werk.