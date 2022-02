Dietikon Dieses 200-seitige Dokument prägt den städtischen Sport für die nächsten 15 Jahre – das sind die wichtigsten Punkte Mit dem Sportanlagenkonzept hat die Stadt Dietikon erstmals eine detaillierte Übersicht über ihre Sportanlagen erstellt – und Verbesserungspotenzial erkannt. Ein Massnahmenkatalog mit rund 40 Empfehlungen liefert Anregungen für die Zukunft der Dietiker Sportstätten. Eine Übersicht über die zentralsten Punkte.

Dietikon hat viele Sportanlagen, hier etwa die Turnhalle in der Schule Luberzen. Es fehlt der Stadt jedoch an grösseren Sportanlagen. Themenbild: Chris Iseli

Über 200 Seiten und rund 40 Ideen: Am Donnerstag hat die Stadt Dietikon ihr Sportanlagenkonzept veröffentlicht. Es dient dem Stadtrat in den kommenden 15 Jahren als Planungsinstrument für die weitere Entwicklung der Dietiker Sportanlagen. Bereits im letzten Jahr hatte er das städtische Sportkonzept verabschiedet. Nun geht es also konkret um die verschiedenen Sportstätten in Dietikon. Was Sie dazu wissen müssen – die wichtigsten Fragen.

Das Sportanlagenkonzept «dient künftig den politischen Behörden und der Verwaltung als Strategie- und Führungsinstrument in der Entwicklung im Sport», heisst es dazu in einer Mitteilung der Stadt. Es wird alle 15 Jahre überarbeitet und den aktuellen Entwicklungen angepasst. Konkret bietet das aktuelle Konzept einerseits eine detaillierte Übersicht über alle Dietiker Sportanlagen. Insgesamt sind das 10 Freianlagen, 13 Sporthallen, 3 Schwimmsportanlagen, 2 Laufstrecken, 3 Wasser- und Schneesportanlagen sowie 11 weitere Anlagen. Sie sind auf einer Übersichtskarte auf der Website der Stadt abrufbar. Andererseits zeigt es den politischen Entscheidungsträgern Schwachstellen in der momentanen Entwicklung auf und liefert Verbesserungsvorschläge für die kommenden Jahre.

Der Dietiker Stadtrat geht davon aus, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Damit verbunden sind ein gesellschaftlicher Wandel, aber auch städtebauliche Entwicklungen wie etwa Verdichtung. Das alles hat zur Folge, dass sich einerseits Sportgewohnheiten verändern und andererseits mehr Platz für Sport gebraucht wird. «Es ist deshalb unerlässlich, dass Gemeinden und Städte bei der Festlegung ihrer Raumordnungspolitik den Aspekt des Bewegungsraums von Beginn weg in ihre Überlegungen miteinbeziehen», heisst es dazu im Konzept.

Für den Dietiker Stadtrat war es ein erklärtes Ziel der laufenden Legislatur, ein Sport- und ein Sportanlagenkonzept erarbeiten zu lassen. Mit der Ausarbeitung des Sportanlagenkonzeptes hat er im Dezember 2020 die Berner Strupler Sport Consulting (SSC) beauftragt. Dies, weil die beiden Auftragnehmer im Limmattal aufgewachsen seien und somit die hiesigen Gegebenheiten bestens kennen würden, erklärt Armin Strässle, Leiter Jugend, Freizeit und Sport bei der Stadt, auf Anfrage. Eine Projektgruppe unter der Leitung von Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) mit Vertreterinnen und Vertretern der Schulen, der Sportvereine sowie den Verantwortlichen der verschiedenen Sportanlagen begleitete das Projekt.

Vorneweg: Das Projektteam lobt die Vielfalt des Sportangebots in Dietikon. Der Sport sei in der Stadt gut positioniert. Dennoch sieht das Team noch Verbesserungspotenzial. Das sind die vier Hauptfelder und die empfohlenen Massnahmen:

Ressourcen für Sport und Bewegung stärken : Dem Bereich Sport und Bewegung soll grundsätzlich mehr Gewicht gegeben werden. Das Konzept sieht einerseits eine Erweiterung der dem Amt Jugend, Freizeit und Sport zur Verfügung stehenden Ressourcen vor. Andererseits soll der Stadtrat ein strategisches Umsetzungsprogramm erarbeiten. Konkret soll er darin aufführen, welche der im Konzept vorgeschlagenen Massnahmen er wie wichtig findet und gedenkt umzusetzen.

Fehlende Dreifach-Sporthallen realisieren: Das Projektteam stellte in Dietikon einen Mangel an grösseren Hallen für den Vereins- und Schulsport fest. Es empfiehlt der Stadt, bis spätestens in 15 Jahren mindestens zwei neue Dreifach-Sporthallen zu erstellen. Bei den Standortempfehlungen im Vordergrund stehen das Niderfeld sowie die Schulanlage Luberzen. Eine weitere Möglichkeit sei ein Ersatzneubau für die Steinmürli-Sporthalle C.

Sportanlage Hätschen besser nutzen – auch für den nicht organisierten Sport: Das Projektteam will die Sportanlage Hätschen einerseits sanieren, damit sie den Bedürfnissen des Schul- und Vereinssports besser entspricht. Das Rasenspielfeld soll zudem so ausgerüstet und gepflegt werden, dass es als Ausweichmöglichkeit zum Fussballplatz Dornau genutzt werden kann. Andererseits stösst das Projektteam eine Machbarkeitsstudie an, die prüfen soll, «wie die Anlage zu einem vielseitig nutzbaren Treffpunkt auch für den nicht organisierten Sport umgestaltet werden kann».

Machbarkeitsstudie Vision Sportzentrum Fondli/Allmend: Im Gebiet Fondli verfügt die Stadt bereits über einige Sportanlagen. In den Augen des Projektteams würde es daher Sinn machen, «ein attraktives Sportzentrum von regionaler Bedeutung» zu realisieren. Kern dieser Vision bilden eine neue Sporthalle mit Veranstaltungs-Infrastruktur und eine wettkampfkonforme Leichtathletikanlage. Das Projektteam regt auch hier eine Machbarkeitsstudie an.

Gar nicht. Das Konzept liefert lediglich Empfehlungen ab. Was der Stadtrat daraus macht, ist ihm überlassen. Die Idee des Sportanlagenkonzeptes sei es jedoch, dass der Stadtrat bei künftigen Unternehmungen im Zusammenhang mit Sportanlagen, etwa Sanierungen oder Umbauten, das Konzept zu Rate ziehe, erklärt Strässle.

Der Stadtrat wird das Konzept nun schrittweise angehen und schauen, in welchem Zeithorizont welche Massnahmen umgesetzt werden können. Das sei auch abhängig von den verfügbaren finanziellen und personellen Ressourcen. «Es wird sicher auch Massnahmen geben, die nicht umgesetzt werden können», sagt Strässle. «Wichtig ist aber, dass das Papier nicht einfach in der Schublade verschwindet und nicht mehr angerührt wird.» Mit der Ausarbeitung dieses Konzeptes habe der Stadtrat ein klares Zeichen bei der Weiterentwicklung der Sportanlagen gesetzt. Erste Empfehlungen hätten bereits angegangen werden können, so Strässle.