Dietikon «Die Ukraine braucht jetzt Mut zum Kämpfen»: Ukrainische Chorleiterin Zoryana Mazko organisiert in Dietikon ein Benefizkonzert Zoryana Mazko lebt seit 17 Jahren in der Schweiz und ist erschüttert vom Krieg in ihrer Heimat. Um der Ukraine zu helfen, organisiert sie mehrere Benefizkonzerte in verschiedenen Kantonen – eines davon in Dietikon.

Zoryana Mazko spielt in Luzern eine Bandura (ukrainisches National-Instrument). Dominik Wunderli

Sie plante alles innerhalb von kürzester Zeit: Nur zwei Wochen nach Beginn des Krieges in der Ukraine hatte Zoryana Mazko mehrere Benefizkonzerte in verschiedenen Kantonen organisiert.

«Das Planen dieser Konzerte ist im Moment eine gute Ablenkung», sagt die 44-jährige Ukrainerin, die in Dietikon wohnt. Sie ist in Tschernihiw aufgewachsen und kam vor 17 Jahren in die Schweiz, ihre Familie lebt noch in der Ukraine. Als am Donnerstag vor drei Wochen der Krieg ausbrach, war sie erschüttert – am Sonntag darauf begann sie, Benefizkonzerte zu planen.

«Ich fühlte mich so hilflos. Ich sagte meiner Mutter, sie solle doch bitte in die Schweiz kommen, aber sie möchte aus Liebe zum Land und aus Stolz in der Ukraine bleiben, wie viele andere auch. Ich verstehe das, mache mir aber natürlich riesige Sorgen», erklärt sie.

Sie überlegte dann, wie sie den Menschen in der Ukraine helfen könnte. Als Musikerin und Chorleiterin kam ihr die Idee: Ein Benefizkonzert von einem Chor. Motto: «Singen für den Frieden». Ursprünglich sollte es nur eines werden, und zwar in Winterthur, weil sie dort schon mehrere Jahre den Männerchor leitet, doch dann wurde das Projekt immer grösser.

«Ich dachte, wir sollten an so vielen Orten wie möglich Aufmerksamkeit auf die Ukraine lenken und auch allen die Möglichkeit geben, eines der Konzerte bei sich in der Nähe zu besuchen.»

So wurde auch Dietikon Teil der Konzertreihe: Das Konzert «Singen für den Frieden» findet in Dietikon am Samstag, 26. März, um 19 Uhr in der reformierten Kirche statt. Teil nehmen der reformierte Kirchenchor Dietikon und mehrere Chöre aus der Umgebung, sowie auch Zoryana Mazko selbst. Sie findet es schön, dass es auch in Dietikon geklappt hat.

Die Unterstützung gibt ihr Hoffnung

Der Eintritt für das Konzert ist gratis. Es gibt eine Kollekte, die dann für humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet wird. Spenden helfen zwar, das ist für Mazko aber nicht der Hauptgrund für die Konzertreihe:

«Es wurde schon so viel Geld und auch Kleidung, Medizin und Hygieneartikel gespendet. Was die Ukraine jetzt braucht, ist Mut zum Durchhalten und zum Kämpfen. Und Musik macht Mut.»

Mazko ist berührt von der Resonanz, die sie bisher für die Konzertreihe in der Schweiz erfahren hat. Von allen Chören und Veranstaltungsorten, die sie angefragt hat, habe sie keine einzige Absage erhalten.

«Das zeigt, dass die Ukraine den Schweizern nicht egal ist. Das gibt mir Hoffnung,» sagt sie. Obwohl das schnelle Planen der Konzerte durch diese Unterstützung möglich gemacht wurde, war die Zeit für Mazko anstrengend – und ist es immer noch.

Sie arbeitet gleichzeitig als Leiterin verschiedener Chöre, tritt selbst als Sopranistin auf und erhält momentan auch viele Anfragen von Medien. Aber:

«Mir gibt das Kraft. Ich habe im Moment so einen komischen Rhythmus, manchmal schlafe ich nur drei Stunden pro Nacht. Aber dadurch bleibe ich in Bewegung. Und wenn ich sehe, wie mutig die Menschen in der Ukraine sind, will ich auch alles machen, was ich kann.»

Die Kollekte aus den Konzerten geht an eine Organisation, die Mazko selbst ausgesucht hat: An den Ukrainischen Verein in der Schweiz, Ortsgruppe Bern. «Ich vertraue diesem Verein, weil sie vor Ort gehen und dort direkte Hilfe leisten», erklärt sie. Man könne aber natürlich auch an andere Orte spenden. Wichtig sei, dass die Ukraine spürt, dass wir sie unterstützen.