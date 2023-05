Dietikon Die Stadtjugendmusik sorgt am Markt für rappelvolle Festbänke Der Dietiker Frühlingsmarkt wartete mit einem spannenden Angebot auf – nur der Regen kam ihm in die Quere.

Es wird eng, als sich die Besucher des Dietiker Frühlingsmarkts vor die Bühne auf dem Kirchplatz drängen. Die Festbänke sind rappelvoll. Menschen mit Bratwurst oder Cüpli in den Händen flankieren die Szenerie am Rand. Um 11.05 Uhr beginnt das Muttertagskonzert der Stadtjugendmusik Dietikon, das die Leute lieber im Trockenen geniessen wollen. Der Auftritt des Bläser- und Tambourenkorps ist für viele das Highlight des jährlichen Marktes.

So auch für Celia Truninger (15) und Betelhem Hadgu (14) aus Dietikon. In dicke Jacken eingekuschelt blicken die beiden auf die Bühne. Sie stehen weit vorne, um ihre Freundinnen bei der Stadtjugendmusik anfeuern zu können: Eine spiele Saxophon, die andere Querflöte. «Wir sind gekommen, um sie zu unterstützen», sagen die beiden Jugendlichen. Bis nach zwölf Uhr geben die Mitglieder der Stadtjugendmusik Dietikon ihr Talent zum Besten.

Obschon das Wetter beim Frühlingsmarkt am Samstag nicht mitspielte und auch in Aesch (siehe Text unten) und in Uitikon ein Frühlingsmarkt stattfand, war der Markt auf dem Dietiker Kirchplatz recht gut besucht.

Von Schmuck über Käse und Lavendelkissen bis hin zu Ständen des Turnvereins oder der Jubla Dietikon gab es eine Menge zu bestaunen. Wenn es regne, sei aber schon deutlich weniger los, meint eine Verkäuferin aus Bremgarten. Zwischendurch werden die Stände mit Regenschauern durchnässt, Kundinnen und Kunden fliehen ins Trockene. Umso mehr freue man sich, wenn die Leute trotzdem stehen bleiben, meint die Verkäuferin aus Bremgarten weiter.

Hausgemachte Seifen aus Neuenhof

Die angesichts des Regens etwas geringere Besucherzahl bemerkt auch Victoria Neuhaus (25) aus Neuenhof. Gemeinsam mit ihrer Schwester Lucia (13) hat sie vor ungefähr einem Jahr die Herstellung von Seife als Hobby entdeckt. Kurz darauf begannen sie, an Märkten teilzunehmen, um ihre farbenfrohen Produkte mit verschiedenen Düften auch zu verkaufen. Ebenfalls mit dabei sind ihre Eltern als Unterstützung. Von etwas Regen lässt sich die Aargauer Familie allerdings nicht entmutigen.

Auch Catia Mücke (63) ist an diesem Samstag wie jedes Jahr auf den Beinen, um ihre Ware zu verkaufen. Gemeinsam mit ihrem Mann Ronny hat sie einen Stand, an dem sie verschiedene Spezialitäten verkaufen. Darunter sizilianische Cannoli, Empanadas und Linzertorten. Neu seien auch mit Schokolade überzogene Früchte im Angebot. «Alles hausgemacht», sagt Mücke stolz.

Seit letztem Jahr betreibe sie ausserdem das «Frühlingsmarkt Café». Eine Idee, die durch ein Brainstorming von Verkäuferinnen und Verkäufern am Markt entstand und schliesslich von Mücke in die Tat umgesetzt wurde. «Ich habe die Stadt angefragt, ob sie uns bei diesem Projekt finanziell unterstützen würden», sagt sie. Die Antwort fiel positiv aus. Mücke konnte die Vision umsetzen und das Resultat kann sich blicken lassen: Unter einem grossen Pavillon stehen hellblaue Stühle und dazu passende Tische. Die Kaffeemaschine thront nebenan, dahinter die Theke mit hausgemachten Ravioli verschiedenster Sorten. Im Regen freuen sich die Marktbesucherinnen und Marktbesucher umso mehr über eine kleine Verschnaufpause mit einer Tasse Kaffee.

Michael Maier kommt jedes Jahr an den Markt. «Besonders das Konzert gefällt mir», sagt der gebürtige Dietiker. Beim Schlendern am Markt laufe man immer Personen über den Weg, die man kenne, so Maier. Kein Wunder, denn er ist nicht nur hier aufgewachsen, sondern hilft nebenbei auch im Ortsmuseum Dietikon aus.

Der Kirchplatz im Zentrum beginnt sich langsam zu lichten, als die geschäftigen Morgenstunden vorbeigezogen sind. Doch längst nicht alle gehen: ­Einige bleiben, um sich als nächstes Highlight Roger Küngs Steelband anzuhören. Und auch eine Tanzshow sowie die Swiss Jungle Drummers Dietikon stehen auf dem Programm.