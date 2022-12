Dietikon Die Stadt will eine neue Weihnachtsbeleuchtung – und lanciert dafür einen Ideenwettbewerb Die Dietiker Weihnachtsbeleuchtung soll 2024 ersetzt werden. Offen ist noch, wie die neue aussehen soll. Die Stadt hat sich deshalb etwas Spezielles ausgedacht.

Altbekannte sechszackige Sterne: So sieht die bisherige Dietiker Weihnachtsbeleuchtung aus. Claudio Thoma/Archiv

Die heutige Dietiker Weihnachtsbeleuchtung hat ausgedient. Noch dieses und nächstes Jahr leuchtet sie, danach ist Schluss. «In der Adventszeit 2024 soll eine neue Weihnachtsbeleuchtung die Strassen von Dietikon erhellen», schreibt die Stadt in einer Mitteilung von dieser Woche. Sie sucht nun Ideen, wie die neue Beleuchtung aussehen soll. Die Bevölkerung hat hierbei viel mitzubestimmen. Sie kann nämlich ab sofort und noch bis 23. Januar 2023 ihre Ideen einreichen.

Danach werden die Ideen ausgewertet und unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden «fünf hochwertige, isolierte Trinkwasserflaschen» verlost, wie die Stadt weiter mitteilt. Im Frühling 2023 soll dann die Präsentation und Auswertung der eingereichten Ideen stattfinden. Dabei soll die Bevölkerung ihre Meinung zu den Ideen einbringen können.

Folgende Kriterien sind zu beachten

Alle Interessierten können am Wettbewerb teilnehmen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Ideen sollen im Querformat gestaltet werden. Es können Produkte, Lösungsvorschläge, Wünsche, Zeichnungen oder auch Fotos sein, die auf einem Papier, maximal im A2-Format, oder per Mail als PDF- oder JPG-Datei abgegeben werden. Es müssen im Mail oder auf der Rückseite des Papiers jeweils Vor- und Nachnamen sowie E-Mail oder Telefonnummer angegeben werden.

Die Abgabe ist möglich per E-Mail mit Betreff «Weihnachtsbeleuchtung» an infrastruktur@dietikon.ch oder persönlich am Stadthaus-Schalter oder per Post an «Weihnachtsbeleuchtung, c/o Werkhof Dietikon, Heimstrasse 36, 8953 Dietikon».

Warum die Beleuchtung erneuert wird

Dass die Stadt überhaupt eine neue Beleuchtung will, hat mehrere Hintergründe. Zum einen leuchten dieses Jahr sowieso nur rund 30 der total 52 Weihnachtssterne im Zentrum. Denn die altbekannten Sterne können mit der bisherigen Befestigungstechnik nicht mehr an den neuen Masten der Limmattalbahn und der Bremgarten-Dietikon-Bahn aufgehängt werden und auch die Stromzufuhr ist nicht mehr gewährleistet. Zum anderen sind die Sterne auch schon ziemlich alt. Wie Stadtrat und Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne) auf Anfrage sagt, sind sie bereits rund 40 Jahre alt. 2015 wurden sie auf LED umgerüstet.

«Eine Kompletterneuerung würde sich anbieten, muss aber nicht sein», sagt Neff. Der Ausgang des Ideenwettbewerbs sei völlig offen. «Teil einer Lösung kann sein, dass die bestehende Beleuchtung umgebaut beziehungsweise weiterverwendet wird», so Neff.

Und wie viel kostet das neue Licht? «Im Ausgabenplan für das Jahr 2023 sind zurzeit 200’000 Franken eingestellt», so Neff. Der genaue Preis sei aber noch offen und könne sich noch verändern. Schliesslich muss zuerst abgewartet werden, bis alle Ideen eingegangen und ausgewertet sind. Und wer weiss, vielleicht fliesst auch noch Geld von ausserhalb der Stadtkasse. Denn die Stadt wäre einem Sponsoring, an dem sich auch die Privatwirtschaft beteiligen würde, nicht abgeneigt, wie Neff sagt.

Damit genug Ideen eingehen, wirbt die Stadt auf verschiedenen Kanälen für den Ideenwettbewerb zur Weihnachtsbeleuchtung. Es wurden extra Flyer produziert, die im städtischen Kulturversand mitgeschickt werden, im Stadthaus und im Werkhof aufliegen und auch von der Website der Stadt runtergeladen werden können. Weiter weisen die städtischen Plakatständer auf den Ideenwettbewerb hin. Und schliesslich nutzt die Stadt auch ihre Social-Media-Kanäle für den Ideenwettbewerb.