Dietikon Die Stadt will die Wohnungen über dem «Bären» sanieren und von Asbest befreien Die Liegenschaft am Bahnhofplatz 5 in Dietikon ist seit Herbst 2020 im Besitz der Stadt. Nun sollen die fünf Wohnungen über dem Restaurant saniert werden. Unter anderem, um problematische Baustoffe wie Asbest zu entfernen.

Die Liegenschaft Bären in Dietikon mit den sechs Stockwerken über dem Restaurant und fünf Wohnungen soll im kommenden Herbst saniert werden. Muriel Daasch

Das bekannte Dietiker Restaurant Bären befindet sich im Erdgeschoss eines Gebäudes, das bereits über hundert Jahre alt ist. Gebaut wurde das Mehrfamilienhaus um das Jahr 1912. Für alle sichtbar steht es am Bahnhofplatz 5 in Dietikon. Über dem Restaurant befinden sich sechs weitere Stockwerke, auf denen sich vom ersten bis zum fünften je eine Wohnung befindet. Der oberste Stock ist zu einem Estrich ausgebaut. Nun will die Stadt die fünf Wohnungen sanieren, unter anderem um verschiedene problematische Baustoffe zu entfernen. Das Restaurant Bären ist von der Instandsetzung der Wohngeschosse nicht betroffen, wie aus dem entsprechenden Baugesuch hervorgeht, das noch bis zum 4. Mai öffentlich aufliegt.

Gesamtkosten liegen bei fast zwei Millionen

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich gemäss Baugesuch auf rund 1,83 Millionen Franken. Gemäss Patricia Meyer, Sekretärin des Gemeinderats, könnte der vom Stadtrat beantragte Ausführungskredit für die Sanierung etwa im Juni ins Parlament kommen. Die Umbauten werden voraussichtlich vom Oktober 2022 bis zum November 2023 dauern.

Bei den vier Wohnungen vom ersten bis zum vierten Obergeschoss handelt es sich um 4-Zimmer-Wohnungen. Die Wohnung im obersten Wohngeschoss ist eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Bereits im Herbst 2018 wurde der gesamte Gebäudebestand auf gesundheits- und umweltgefährdende Baustoffe untersucht, da es sich um ein älteres Gebäude handelt.

Das Gebäude liegt sehr zentral in der Stadt direkt am Bahnhof Dietikon. Muriel Daasch

Unter anderem wurde in diversen Deckenbelägen, Wandfliesen und Fenstern des Gebäudes Asbest vorgefunden. Auf dem Estrich wurde zudem Schlacke entdeckt. Auch in den Holzböden der Wohnungen wird der Baustoff vermutet, da er früher häufig zur Isolierung verwendet wurde. Schlacke enthält oft Schwermetalle und hat ausserdem häufig einen erhöhten Gehalt an organischem Kohlenstoff.

Einige kleine Renovationen stehen auf dem Programm

Da das Gebäude im Falle eines Erdbebens einsturzgefährdet wäre, soll es zusätzlich erdbebentüchtig gemacht werden. Auch das Erd- und das Untergeschoss sollen bei der Erdbebenertüchtigung miteinbezogen werden. Die Eingriffe beschränken sich dabei aber auf das Notwendigste.

Am historischen Bestand sollen keine grossen Umbaumassnahmen vorgenommen werden. Einige kleinere Renovationsarbeiten sind im Rahmen der Wohnungssanierungen aber trotzdem in Planung. Beispielsweise sollen jeweils Bad und WC zu einem gemeinsamen Raum zusammengelegt werden. Zudem soll neu auf jedem Stockwerk eine Waschmaschine integriert werden, weil das Gebäude über keinen Lift verfügt. Die Mieten betragen 1700 Franken für die 3,5 Zimmer und 2200 respektive 2300 Franken für die 4-Zimmer-Wohnungen.

Der Bären war seit dem Jahr 1955 im Besitz der katholischen Kirchgemeinde Dietikon, ehe sie die Liegenschaft im Herbst 2020 an die Stadt verkaufte.