Dietikon Die Stadt hat nun vier Notfalltreffpunkte – diese spielen auch morgen beim Sirenentest eine Rolle Dietikon hat nun vier Notfalltreffpunkte eingerichtet. Neben dem Stadthaus und dem Rapidplatz gibt es noch einen im Westen und einen im Osten der Stadt.

Der Rapidplatz im Limmatfeld ist einer von vier Notfalltreffpunkten der Stadt Dietikon. Florian Schmitz

«Seit diesem Jahr gibt es in der Stadt Dietikon vier Notfalltreffpunkte, welche mit Schildern gekennzeichnet sind. Diese dienen der Bevölkerung im Ereignisfall wie beispiels­weise bei einem lang andauernden Stromausfall als erste Anlauf- und Informationsstellen», teilt die Stadt Dietikon mit. Der zentralste Notfalltreffpunkt befindet sich beim Stadthaus an der Bremgartnerstrasse 22. Im Westen wurde die Stadthalle an der Fondlistrasse 15 als Notfalltreffpunkt definiert, im Osten das Schulhaus Wolfsmatt an der Schöneggstrasse 70 und im Limmatfeld der Rapidplatz an der Heimstrasse.

In einem Ereignisfall dienen die Notfalltreffpunkte nebst Radio und Alertswiss als erste Anlauf- und Informationsstellen. Von dort aus können Notrufe an Polizei, Feuerwehr und Sanität abgesetzt werden. Bei einer Evakuation dienen sie als Sammelpunkte.

Beim schweizweiten Sirenentest morgen Mittwoch, 1. Februar, werden in Dietikon auch die Abläufe und Prozesse rund um die Notfalltreffpunkte getestet, teilt die Stadt weiter mit.