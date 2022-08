Dietikon Die Spanisch-Brötli-Bahn macht im Ortsmuseum Halt: Sonderausstellung widmet sich der 175-jährigen Eisenbahngeschichte im Limmattal Als die Spanisch-Brötli-Bahn 1847 ihren Betrieb zwischen Zürich und Baden aufnahm, machte sie auch in Dietikon Halt. Im Ortsmuseum wird die Geschichte der ersten Eisenbahn in der Schweiz mit einer Sonderausstellung erzählt. Ein besonderes Exponat wurde auf einer Baustelle für die Limmattalbahn entdeckt.

Auf dieser Schiene verkehrte bereits die originale Spanisch-Brötli-Bahn. Claudia Minder

Nächster Halt, Dietikon: Im Ortsmuseum werden 175 Jahre Schweizer Eisenbahngeschichte erlebbar. Zum Jubiläum der Spanisch-Brötli-Bahn, die am 9. August 1847 ihren Betrieb zwischen Zürich und Baden aufnahm, wurde eine Sonderausstellung eingerichtet, die am Samstag, 20. August, mit einer Vernissage eröffnet wird. Zu sehen gibt es verschiedene Exponate aus der Frühgeschichte der Eisenbahn in der Schweiz. Sogar eines aus der Zeit, als die Spanisch-Brötli-Bahn ihren Betrieb aufnahm.

Die meisten Ausstellungsstücke sind Leihgaben von Michael Maier. Eine besondere Beziehung zur Bahn hat auch Ortsmuseumsleiterin Regula Stauber. Der Dietiker Historiker Sven Wahrenberger hat beim Aufbau der Ausstellung ebenfalls mitgeholfen. Claudia Minder

Dabei handelt es sich um ein Schienenstück von 1847. Es stammt wie die meisten anderen Exponate aus dem Fundus von Michael Maier, Mitglied der Dietiker Kommission für Ortsgeschichte. Entdeckt hat er es im Herbst 2020 auf einer der Baustellen der Limmattalbahn. «Und zwar an jenem Ort, wo bis 1977 das ehemalige Dietiker Bahnhofsgebäude stand», wie Maier erklärt. Als dort eine Stützmauer gebaut worden sei, habe er sich umgeschaut, weil er neugierig gewesen sei, ob sich im Untergrund vielleicht noch irgendetwas aus der damaligen Zeit finden liesse. «Da kam dann dieses Stück Schiene zum Vorschein», sagt Maier.

Die Dampfloklaterne rechts ist auch schon über 100 Jahre alt. Claudia Minder

Ein Referenzstück liess ihn das Alter der schiene bestimmen

Da er bereits ein kleines Stück Schiene aus dem Gründungsjahr der Spanisch-Brötli-Bahn besitzt, konnte Maier seinen Fund datieren. «Anhand des Profils der Schiene, das ich mit dem Referenzstück abgeglichen habe, lässt sich ihr Alter bestimmen», so Maier. Auch weitere Exponate, die er dem Ortsmuseum für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat, weisen ein beträchtliches Alter auf, auch wenn sie nicht ganz so alt sind wie das Schienenstück. Da wären unter anderem eine Weichenlaterne (Modell 1880) oder ein Telegraf, der wohl um 1860 gebaut wurde. An einer Fotostation mit Bildern aus dem Archiv des Ortsmuseums können Besucherinnen und Besucher zudem die Geschichte der Dietiker Bahnhöfe nachverfolgen.

Der Telegraf dürfte um 1860 gebaut worden sein. Claudia Minder

Neben den bahngeschichtlichen Exponaten, zu denen auch Plakate von der 100-Jahr-Feier der Spanisch-Brötli-Bahn und Modelleisenbahnen gehören, werden auch Alltagsgegenstände aus jener Zeit gezeigt, als die Eisenbahn die Schweiz zu erobern begann. Etwa Taschenuhren von Eisenbahnern (hergestellt zwischen 1900 und 1930), die ebenfalls aus der Sammlung von Michael Maier stammen. Oder eine Brautkrone, die um 1850 entstanden sein dürfte und «von ledigen Frauen an Festivitäten getragen wurde», wie Regula Stauber erklärt.

Auch Alltagsgegenstände aus der Zeit, als die Eisenbahn die Schweiz eroberte, werden in der Ausstellung gezeigt. Etwa diese Taschenuhren von Eisenbahnern (hergestellt zwischen 1900 und 1930). Claudia Minder

Schweres Unglück, weil Einfahrtssignal zu früh geöffnet wurde

Die Ortsmuseumsleiterin verbindet eine besondere Geschichte mit jener Strecke, auf der die erste Eisenbahn in der Schweiz verkehrte. Am 17. August 1915 ereignete sich am Bahnhof Dietikon ein schweres Eisenbahnunglück, als ein Schnellzug in einen ausfahrenden Personenzug fuhr, weil das Einfahrtssignal zu früh geöffnet wurde. Insgesamt sieben Menschen kamen dabei ums Leben, 26 wurden zum Teil schwer verletzt. Zu ihnen gehörte auch der Farbenfabrikant Ernst Bräm, der sich an diesem Tag geschäftlich in Dietikon aufhielt und mit dem Zug zurück nach Schlieren wollte. «Mein Grossvater hatte riesiges Glück», sagt Stauber, die die Geschichte des Unglücks später von ihrer Mutter erzählt bekam.

Am 17. August 1915 kam es in Dietikon zu einem schweren Zugunglück, bei dem sieben Menschen ihr Leben verloren. zvg / Ortsmuseum Dietikon

Diese und weitere Episoden zur Eisenbahngeschichte im Limmattal finden sich im Sonderdruck zur Ausstellung, der an der Vernissage erworben werden kann. Daneben warten am Eröffnungstag der Ausstellung noch weitere Highlights. So werden die Stadt-Jodler Dietikon mit ihrem grossen Spanisch-Brötli-Bahn-Modell beim Ortsmuseum vorfahren. Dieses haben sie 1989 für die 900-Jahr-Feier von Dietikon gebaut und am grossen Umzug gezeigt. Daneben werden auch selbstgemachte Spanischbrötli und ein besonderes Bier serviert.