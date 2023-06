Dietikon Die nächste Baustelle: Stadt Dietikon gestaltet Kronenplatz ab 2025 neu Landschaftsarchitekten sollen sich was Schönes überlegen – Projektwettbewerb kostet 336'000 Franken.

7 Bilder 7 Bilder Eine der vielen Baustellen am Kronenplatz Dietikon: Hier verlegt die Limeco neue Fernwärmeleitungen. Im Hintergrund links die Taverne zur Krone. David Egger

Aktuell ist der Kronenplatz im Herz von Dietikon eine einzige Baustelle. Zum einen verlegt die Limeco Fernwärmeleitungen, zum anderen baut die Stadt die alte Zehntenscheune in ein Kulturhaus um. Und die nächsten Bauarbeiten stehen auch schon an. So lag kürzlich ein Baugesuch für die private Liegenschaft Kronenplatz 6 auf, im Rahmen eines Umbaus sollen acht neue Wohnungen entstehen.

Nun kündigt die Stadt an, dass die Planung ihrer nächsten Baustelle auch schon beginnt: Der Stadtrat hat einen Kredit in der Höhe von 336000 Franken genehmigt, um einen Wettbewerb für die Neugestaltung des Kronenplatzes durchzuführen. «Nun soll die Aussenraumgestaltung des ehemaligen Dorfkerns in Angriff genommen werden. Eine hochwertige Gestaltung der rund 6400 Quadratmeter grossen Aussenraumflächen im historischen Ortskern Dietikon soll die Liegenschaften als Ensemble stärken und der zentralen Lage und hohen Bedeutung gerecht werden», schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung.

Auch private Interessen berücksichtigen

Für die Umgebungsgestaltung des Kronenareals soll nun «ein offener Projektwettbewerb für Teams aus den Disziplinen Landschaftsarchitektur und Architektur» ausgeschrieben und durchgeführt werden. Die Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten sollen die Federführung übernehmen. Der Wettbewerb soll nicht nur die Ziele der Öffentlichkeit, sondern auch die Anliegen der privaten Grundeigentümer beim Kronenplatz berücksichtigen.

Die Stadt peilt an, dass das Wettbewerbsresultat bereits im Frühjahr 2024 vorliegt. Ab 2025 soll das Projekt dann umgesetzt werden. Zur Erinnerung: Die Bauarbeiten an der Zehntenscheune sind voraussichtlich Ende 2024 fertig.

Der Stadt Dietikon gehören mehrere Liegenschaften am Kronenplatz, darunter die Taverne zur Krone, die Zehntenscheune, das alte Bauamt, das einstige Wasch- und Schlachthäuschen, die ehemalige Metzgerei, das Wohn- und Geschäftshaus Kronenplatz 9 sowie der Hedingerparkplatz und seit 2021 auch das ehemalige Trafohäuschen an der Reppisch.