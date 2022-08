Dietikon Von zwei auf 50 Angestellte: Die Müller Transport AG feiert ihren 70. Geburtstag Am Samstag veranstaltet die Müller Transport AG Dietikon einen Tag der offenen Tür. Interessierte können sich acht Kranfahrzeuge des Unternehmens anschauen.

10 Bilder 10 Bilder Seit 1952 gibt es die Müller Transport AG Dietikon. Dieses Bild wurde 1965 aufgenommen. zvg

Die Müller Transport AG Dietikon feiert am Samstag ihr 70-jähriges Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Von 9 bis 17 Uhr lädt das Unternehmen Kundinnen und Kunden sowie andere Interessierte aus der Bevölkerung an den Firmenstandort an der Kanalstrasse ein. «Man kann acht ausgewählte Kranfahrzeuge mit verschiedenen Anbaugeräten im Einsatz bestaunen», sagt Geschäftsführer Markus Müller. «Für die Kleinen ist mit einer Hüpfburg ebenfalls gesorgt.»

Eines der Fahrzeuge verfüge zudem über einen Personenkorb, verrät er. «Von dort hat man eine tolle Aussicht über Dietikon.» Genügend Parkplätze sind vorhanden. Rund 2000 Geschäftskunden, Freunde und Bekannte seien angeschrieben worden.

In den letzten 30 Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen

Das Unternehmen, dessen Haupttätigkeit die Kranlogistik im Tief-, Hoch- und Gartenbau ist und das auch den Eventbereich und Spezialtransporte zum Beispiel von Baumaschinen abdeckt, ist in den letzten Jahren stark gewachsen: «Als ich das Geschäft vor 40 Jahren von meinen Eltern übernahm, hatten wir zwei oder drei Mitarbeiter», sagt Müller. Heute sind es stolze 50, inklusive Lehrlinge. Vor allem in den letzten 30 Jahren habe der Betrieb immer grösser werden können. Auch beim Transport und dem Wiederaufstellen des Wegkreuzes an der Überlandstrasse beim Dietiker Niderfeld im Juli war die Müller Transport AG beteiligt.

Diese Aufnahme von fünf Müller-Fahrzeugen wurde zwischen 1950 und 1965 aufgenommen. zvg

Den Firmenerfolg führt Müller auf die innovativen Bemühungen des Unternehmens zurück: «Wir stellen uns täglich neuen Herausforderungen und sind stets bemüht, auf dem neuesten technischen Stand zu sein», sagt er. Auch Entwicklungen in der Baubranche hätten dazu beigetragen: Beispielsweise werde wegen der engen Platzverhältnisse immer mehr mit Kranfahrzeugen gearbeitet.