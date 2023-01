Dietikon Die Kinder liessen es an der Fasnacht konfettireich krachen Von fantasievollen Kostümen bis hin zu monströsen Guggen: Die Kinderfasnacht in Dietikon bot viel Abwechslung. 35 Kindergruppen hatten sich angemeldet.

An der Kinderfasnacht Dietikon herrschte ausgelassene Stimmung. Isabelle Piccand

Am Samstag um exakt 14.14 Uhr startete der Dietiker Kinder-Fasnachtsumzug 2023 auf dem Zelgliplatz. Die Zuschauer erschienen zahlreich – der Platz am Strassenrand war mancherorts sogar knapp. Die Freude war gross in die Gesichter geschrieben.

Der Partywagen der Gruppe Die luschtigen Dietiker eröffnet den Umzug. Es wird ausgelassen getanzt, und fleissig werden Zältli verteilt. Närrisch geht es mit den besenschwingenden violetten Guggi-Häxe weiter. Wer nicht aufpasst, erntet Konfetti von Kopf bis Fuss – manchmal auch direkt in den Kragen.

Am Kinder-Fasnachtsumzug Dietikon gabs viele Kostüme und Guggen zu bestaunen. Isabelle Piccand

Die insgesamt acht Guggenmusiken heizen dem Winter mit rassigen Rhythmen so richtig ein. Da vergisst so mancher die null Grad Celsius. Die originellen Masken der Tambourmajore beeindrucken. So stolziert jener der Bräusi-Vögel aus Spreitenbach majestätisch mit riesigen Mammutstosszähnen durch die Fasnachtsmenge.

Die Kinder sind die Stars des Umzugs

Unter anderem zogen schöne Quallen durch Dietikon. Isabelle Piccand

Die eigentlichen Hauptattraktionen sind die Kindergruppen mit den selbstgebastelten Sujets. Stephanie Kuhny, Organisationskomitee-Chefin des Dietiker Kinder-Fasnachtsumzugs, ist begeistert: «Dieses Jahr haben wir unglaublich kreative Mottos. Insgesamt 35 Gruppen haben sich für die Kinderfasnacht angemeldet – von Kindergarten bis Primarschule.»

Anzutreffen sind schwarze Fledermäuse mit Vampirzähnen, schöne Quallen, lustige Dalmatiner, grasgrüne Frösche, urchige Waldwesen, Schneekönige und Schneeköniginnen in goldigen Glitzer-Kostümen, Smileys, Bienen oder auch abstraktere Sujets wie «Schnee, wo bisch?».

Es war kalt beim Kinderumzug, aber Schnee gab’s keinen. Isabelle Piccand

Um 16.16 Uhr beginnt die grosse Kinderfasnachtsparty in der Stadthalle Dietikon. Auf der Bühne animiert die Clownin Steffi das junge Partyvolk. Zusammen wird gesungen, getanzt und gezaubert. «Mit der Kinder-Fasnachtsparty wollen wir allen am Umzug mitgelaufenen Kindern die Gelegenheit geben, ihr selbstgebasteltes Fasnachtsoutfit zu präsentieren und auch Anerkennung dafür zu bekommen», sagt OK-Chefin Kuhny. Auch der Chef der Stadtpolizei Dietikon, Marco Bisa, zeigt sich zufrieden: Der ganze Umzug sei friedlich abgelaufen.

Monsterkonzert «Guggen-Power» als Finale

Zum Schluss der Kinderanimation gibt’s noch eine wilde Konfettischlacht. Wer kein Konfetti mehr hat, der muss wieder sammeln und seinen Sack selbst füllen.

Den Abschluss der Kinderfasnacht in der Stadthalle Dietikon bildete das Guggen-Monsterkonzert. Isabelle Piccand

Um 18.18 Uhr startet zum Finale der Kinderfasnacht das Guggen-Monsterkonzert «Guggen-Power». Es spielen die Gyre-Sümpfer aus Widen, die Arbor-Felix-Hüüler aus Arbon und die Konfettistampfer aus Solothurn. Die Performance wirkt perfekt, zumal die drei Guggen noch nie zusammengespielt haben.

Für die Grösseren ab 16 Jahren ging es dann um 20 Uhr noch mit dem traditionsreichen Hudi-Ball weiter. Das diesjährige Motto lautete «Zirkus». Neu war dieses Jahr am Hudi-Ball, dass zwischen den sechs Guggendarbietungen zwei DJs am Start waren – DJ Reto Käser und DJ Marcel Weber.