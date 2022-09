Dietikon Die Kinder jubeln – Velosolutions und Bardogs haben den neuen Generationenpark eingeweiht Der neue Generationenpark bei der Dietiker Stadthalle wurde am Samstag mit viel Jubelgeschrei und Tricks gefeiert. Auch Regierungsrat Mario Fehr (parteilos) besuchte den Pumptrack, die Gartenanlage und die Calisthenics-Anlage.

Jetzt wirds brenzlig: Der Velosolutions-Fahrer setzt zum Sprung über vier mutige Jungs an. deg

«Ich!», schreien viele Kinder aus voller Kehle, als sie gefragt werden, wer von ihnen sich auf die Pumptrack-Strecke legen will, damit ein Velosolutions-Fahrer über sie drüber fliegen kann. Es musste also nicht lange nach Freiwilligen gesucht werden. Und der Sprung funktionierte problemlos.

Der Sprung war Teil der Show, die das Team von Velo­solutions am Samstag beim von ihm gebauten neuen Pumptrack neben der Stadthalle Dietikon zweimal zeigte. Die Backflips respektive Rückwärtssaltos, das Fahren nur auf dem Hinterrad und weitere Tricks wussten auch die Eltern, Politiker und weiteren Gäste zu beeindrucken. Und die Kinder jubelten laut.

Gefeiert wurde am Samstag die Einweihung des Generationenparks. Zu diesem gehört neben dem Pumptrack auch die Gartenanlage, die ursprünglich für die Ausstellung «(G)Artenvielfalt» erstellt worden war, sowie die Street-Work-out-Anlage, die neben mehreren Fitness-Geräten auch eine sogenannte ­Calisthenics-Anlage umfasst. Während das Freiluft-Fitnessstudio und die Gartenanlage schon länger stehen, ist der Pumptrack kürzlich fertig geworden. Alles zusammen ist der Generationenpark.

Outdoor-Fitness wird von Jüngeren und Junggebliebenen genutzt

Er stösst auf Anklang – und dies seinem Namen gemäss bei Jung und Alt, wie auch Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) an der Einweihungsfeier am Samstagnachmittag versicherte. Während die jüngere Generation auf dem Pumptrack herumkurvt und an der Calisthenics-Anlage herumturnt, halten sich immer wieder auch Junggebliebene mit den Fitnessgeräten fit.

Damit die Festgemeinde am Samstag eine genauere Vorstellung davon hatte, wie die Calisthenics-Anlage genutzt wird, gab es auch dort eine Show.

Die Bardogs, die in Urdorf ein eigenes Gym betreiben, marschierten auf und holten sich mit ihrer Kraft und Körperbeherrschung viel Applaus.

Die Bardogs haben viel Kraft, viel Körperbeherrschung und auch viel Vertrauen ineinander. deg

Dietikon ist sportlicher als andere Zürcher Gemeinden

Davon begeistert war unter anderem Regierungsrat Mario Fehr (parteilos), der ebenfalls vor Ort war. Der Kanton hatte sich schliesslich an den Kosten von Pumptrack und Outdoor Fitness beteiligt.

Fehr freut sich, wie sportlich Dietikon ist. Sportlicher als andere Zürcher Städte im Kanton Zürich, wie er betonte. So zeigten Zahlen des Kantons, dass die von ihm in der Kirchhalde bereitgestellte Sportbox – ein Verleihsystem für Sportequipment – häufiger benutzt wird als in anderen Zürcher Gemeinden.

Und auch das diesen Sommer erstmals durchgeführte Projekt Active City habe in Dietikon mehr Menschen angelockt als anderswo, erklärte Fehr.

Er und Bachmann drehten auf dem Pumptrack auch eine Runde, wenn auch ohne Tricks. Aber dafür gibt es ja die Profis. Und in Anbetracht dessen, wie viele Kinder der Pumptrack begeistert, wächst entsprechender Nachwuchs in Dietikon heran.