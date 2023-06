Dietikon Die Garage Egger hat ­ihren Neubau eröffnet Die bekannte Garage an der Schönenwerdkreuzung in Dietikon hat einen neuen Showroom gebaut und ihr Werkstattgebäude renoviert. Noch bis am Sonntag wird gefeiert.

Beim neuen Showroom lässt die Glasfassade viel Licht rein. Bild: zvg

Seit 20. Juni und noch bis 25. Juni feiert die Garage Egger AG an der Zürcherstrasse 232 in Dietikon die Fertigstellung ihres neuen Showrooms. «Das lichtdurchflutete zweistöckige Ausstellungsgebäude ist nach eineinhalbjähriger Bauzeit vollendet», teilt das Unternehmen mit, das sich bei der Schönenwerdkreuzung befindet. Diese ist die meistbefahrene Kreuzung im Limmattal. «Mit der modernen und von Glas dominierten Form» sei das neue Gebäude «ein Blickfang an der Schönenwerdkreuzung», heisst es in einer Mitteilung der Firma.

Am 21. Juni gab es zur Feier der Neueröffnung einen VIP-Apéro. Das Familienunternehmen mit Geschäftsleiter Sandro Egger und Verwaltungsratspräsident Willy Egger hiess rund 50 Personen, darunter auch den Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann, willkommen.

Zusätzlich zum neu gebauten Showroom feiert das Unternehmen auch sein renoviertes Werkstattgebäude. «Ein modernes, zeitgemässes Erscheinungsbild», habe man sich damit und mit dem neuen Showroom zugelegt. Dieses Wochenende, am 24. und 25. Juni, stehen die Türen des Betriebs auch noch offen zur freien Besichtigung.

Die Garage Egger gibt es seit 1936, stets am gleichen Ort. Sie vertritt die Marken Nissan, Isuzu und Mazda. (deg)