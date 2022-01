Dietikon Die Freude ist gross: Schülerinnen und Schüler der Schule Dietikon bekommen Laptops geschenkt Nicht in allen Familien ist Computerzugang selbstverständlich. Um dieser Benachteiligung im Schulalltag entgegenzuwirken, wurden im Rahmen einer Spendenaktion unter rund 200 Familien Laptops verlost.

Aufmerksame Gesichter füllen den Saal im «Gleis 21»: Mit grosser Konzentration lauschen die anwesenden Familien der Laptop-Einführung von Jens Schulte. Denn der pädagogische IT-Support der Schule Dietikon gibt noch Tipps und Tricks mit auf den Weg, bevor die Schülerinnen und Schüler ihre neuen Geräte zu Hause bald selber erkunden können.

Letztes Jahr wurde bekannt, dass unter den Schülerinnen und Schülern der Schule Dietikon 80 Laptops verschenkt werden sollen. Dies, damit mehr Schulkinder digital von zu Hause arbeiten können. Am Samstag, 29. Januar, erhielten sie nun die grosszügige Spende.

Neben einer Einführung zu Textbearbeitungsprogrammen gib es noch Linktipps wie «Anton» oder «Die Seite mit der Maus». Zudem thematisiert Schulte, worauf man achten muss, wenn man sich im Internet bewegt.

«Der pädagogische Teil ist sehr wichtig, daher werden die Schülerinnen und Schüler im digitalen Prozess begleitet und unterstützt», so Schulte. Allerdings gäbe es nicht nur für die Kinder eine Einführung. Er sagt, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer digital fit sein müssten, um das Wissen im Unterricht vermitteln zu können. «Beispielsweise gibt es für Erstklässler einen Computerführerschein, der zusammen mit der jeweiligen Lehrperson absolviert wird», erzählt der Mitarbeiter der Fachstelle Medien und Informatik.

Rund 200 Eltern meldeten sich

Das Thema ist hochaktuell: Mit dem Fernunterricht wurde der Computer- und Internetzugang für Schulkinder wichtiger denn je. Dieser ist allerdings nicht in allen Familien eine Selbstverständlichkeit. So musste die Schule Dietikon Anfang 2020 gar einige Laptops aus dem eigenen Computerbestand ausleihen, damit alle am Unterricht teilnehmen konnten.

Die Initiative zur Spendenaktion kam von Gemeinderat Martin Christen (Mitte), der als IT-Spezialist bei UPC arbeitet. Die verschenkten Laptops stammen aus einer firmeninternen Hardware-Ersatzaktion. Diese wurde durchgeführt, nachdem die Telekom-Unternehmen Sunrise und UPC im November 2020 fusioniert hatten.

Die Schule Dietikon hat dann die Eltern der Erst- bis Viertklässler angeschrieben und gefragt, wer ein Gerät brauchen könnte. Da sich rund 200 Eltern gemeldet hatten, wurde im Losverfahren bestimmt, wer einen erhält. «So einen Ansturm hatten wir nicht erwartet», sagt Bozana Reichlin, Leiterin der Fachstelle Medien und Informatik.

Ab der fünften Klasse seien die Schüler bereits digital ausgerüstet, sagt Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte).

72 Laptops wurden verschenkt

Nach der Bewilligung der Aktion im November 2021, wurden die Geräte dann bei der UPC in Wallisellen abgeholt. Danach wurden sie von der Fachstelle Medien und Informatik aufbereitet und aussortiert. Schlussendlich kamen 72 funktionsfähige Laptops zusammen.

Eine der angeschriebenen Mütter habe gefragt, wie lange ihr Kind den Laptop denn behalten dürfe, erzählt Bozana Reichlin im Gespräch. Das sei sehr rührend gewesen.

«Sie konnte kaum glauben, dass sie das Gerät geschenkt bekommen!»,

so Reichlin. Die Spendenaktion sei «zwar anstrengend, aber schlussendlich sehr erfüllend» gewesen, sagt sie und lächelt zufrieden.