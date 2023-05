Dietikon Die blauen Sitzbänke kehren zurück und sollen neu zum Fotografieren anregen Die Stadt hat die blauen Sitzgelegenheiten aus Dietiker Baumstämmen aufgefrischt. Neu setzen sie auf Information statt kecke Sprüche.

Die Dietiker Infrastrukturabteilung hat die blauen Bänke aufgefrischt und neu beschriftet. zvg

Ab heute Dienstag kehren die lang gezogenen blauen Holzbänke zurück ins Dietiker Stadtbild. Um die im Sommer 2020 erstmals aufgestellten Sitzgelegenheiten wieder aufzufrischen, hatte die städtische Infrastrukturabteilung sie zwischenzeitlich aus dem Verkehr gezogen. Insgesamt 16 der vier bis fünf Meter langen Holzbalken werden an 15 verschiedenen Standorten aufgestellt, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Bis auf einzelne kleine Verschiebungen um wenige Meter sind die Standorte die gleichen wie früher – darunter etwa das Stadthaus, die Kirchhalde, das Alters- und Gesundheitszentrum, der Bahnhof Glanzenberg, die Grunschen oder der Kronenplatz. Noch nicht entschieden ist laut Stadt, ob auch an der Hasenbergstrasse und dem Stadthallenweg eine Bank aufgestellt wird.

Eine Bank auf dem Rapidplatz hat die Auffrischung verpasst

Auf dem Rapidplatz sollen bei der Migros gleich zwei Bänke hinkommen. Für den Platz scheinen aber sowieso eigene Regeln zu gelten, was die blauen Bänke betrifft. Denn auf der anderen Platzseite steht eine Bank, die es offensichtlich nicht zur Auffrischung geschafft hat. Denn sie erscheint noch im alten Design mit dem Spruch «Beweise Sitzleder. Dietikon» und langsam abblätternder, blauer Farbe mit weisser Schrift an den Seiten.

Stadtauswärts ist eine blaue Bank stehen geblieben, die noch im alten Design daherkommt. Bild: Florian Schmitz (22.5.2023)

Bei den instand gesetzten Bänken wurde das Farbkonzept angepasst: Neu sind beide Seiten weiss angemalt und die Schrift ist blau. Die langen Holzbalken sollen nicht nur zum Verweilen, Nachdenken und Austauschen anregen, sondern auch als Botschafter für die städtischen Angebote und Dienstleistungen aus Kultur, Sport, Gesellschaft und Stadtentwicklung dienen, schreibt die Stadt weiter.

Diese Information geht auf Kosten des Unterhaltungswerts: Prangten früher auf allen Bänken flotte Sprüche wie «Tu mal nicht, was du musst. Dietikon.» oder «Sitze und lächle. Dietikon.», stehen auf den erneuerten Bänken eher nüchterne Begriffe wie – daneben führen QR-Codes und Links Interessierte zu den entsprechenden Bereichen auf der städtischen Website.

Neu sollen die blauen Bänke auch mithelfen, Dietikon auf Instagram in ein schönes Licht zu rücken. «Die Stadt Dietikon freut sich, wenn Sie Ihre Erlebnisse teilen», heisst es in der Mitteilung. Dazu können Fotos entweder über Instagram an stadt_dietikon geschickt oder mit dem Hashtag #blauebänkedietikon angeschrieben werden. Aus den besten Fotos will die Stadt dann Story-Highlights erstellen.

Das Gemeinschaftsprojekt von der Infrastrukturabteilung und der Standortförderung geht zurück auf den städtischen Ideenwettbewerb «Mitenand für Dietike». Im Sommer 2020 wurde die von Infrastrukturabteilungsleiter Stephan Kündig eingereichte Idee «Die lange Bank» umgesetzt. Weil die Sitzgelegenheiten bei der Bevölkerung sehr gut angekommen seien, habe die Stadt die Idee nun weiterentwickelt, heisst es weiter. Deshalb seien die blauen Bänke aus Baumstämmen, die allesamt aus dem Dietiker Wald stammen und von der Holzkorporation Dietikon zur Verfügung gestellt wurden, nun wieder aufgefrischt worden.