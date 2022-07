Dietikon Die E-Ladestation auf dem Zelgliplatz hat sich bewährt – aber Falschparker stehen im Weg Nach Verzögerungen konnte die E-Ladestation auf dem Zelgliplatz im April in Betrieb genommen werden. Damit die Parkplätze künftig für Elektroautos frei bleiben, will die Stadt noch Hinweistafeln montieren.

Nach Verzögerungen: Die E-Ladestation steht auf dem Zelgliplatz bereit. wue

Auf dem Zelgliplatz können Autofahrerinnen und Autofahrer seit ein paar Monaten nicht mehr nur parkieren, sondern auch ihre Elektroautos wieder aufladen. Mit der Inbetriebnahme einer E-Ladestation für zwei Autos hat die Standortförderung der Stadt Dietikon zusammen mit dem Bundesamt für Energie und den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) eine frühe Etappe ihrer Smart-City-Strategie umgesetzt.

Eigentlich hätte die Ladesäule schon im Januar bereitstehen sollen, doch die Installation verzögerte sich bis in den April. Grund dafür waren anfangs baurechtliche Abklärungen inklusive der Standortfreigabe durch die Polizei, welche länger dauerten als in der Planung angenommen.

Fragile Logistikketten führen zu Lieferproblemen

Den Hauptgrund der Verzögerung machten jedoch Lieferschwierigkeiten aus. «Die ganzen Logistikketten waren in den vergangenen Monaten fragil», sagt der Dietiker Standortförderer Adrian Ebenberger. Dabei spricht er den Krieg in der Ukraine an, der Lieferprobleme weltweit verschärft hat.

Seit der reibungslos abgelaufenen Installation laufe jedoch fast alles ohne Probleme und die Ladestation ist ohne Unterbruch in Betrieb, wie EKZ-Sprecher Christian Schwarz auf Anfrage bestätigt.

«Wir sehen, dass die Ladestation täglich genutzt wird.»

Genaue Zahlen zur Art der Nutzung und zur Frequenz könne er aber noch keine angeben, dafür sei es zu früh. Er gehe jedoch davon aus, dass die Station künftig, dem allgemeinen Trend folgend, eine gute Auslastung haben wird. Ähnliche Erwartungen hat die Migrol im Januar bezüglich ihrer Ladesäule im Reppischhof geäussert.

Als Zielgruppe für das Angebot stünden die Dietiker Bevölkerung sowie Besucherinnen und Besucher im Fokus. «Gerade in dicht besiedelten Stadtgebieten, wo nicht jeder einen privaten Parkplatz hat, möchten wir trotzdem die Möglichkeit anbieten, das Elektroauto laden zu können», sagt Schwarz.

Bezahlen können die Nutzerinnen und Nutzer mit Ladekarten oder einer Kreditkarte. wue

Bezahlen können Nutzerinnen und Nutzer mit Ladekarten oder einer Kreditkarte. «Bekannte Probleme hatten wir damit bis jetzt noch keine», sagt er. Eine Herausforderung stellen dafür eher gewöhnliche Benziner dar. Adrian Ebenberger sagt:

«Es gibt immer wieder Personen, die ihre Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren neben der Ladestation parkieren und diese somit blockieren.»

Vorübergehend sollen Hinweisschilder angebracht werden, langfristige Lösungen bespreche er zurzeit mit der Dietiker Stadtpolizei. Ziel wäre ein Parkverbot für alle Nichtelektroautos, dafür müsste jedoch die Parkverordnung der Stadt angepasst werden. Zudem sollen künftig festgemachte Tafeln auf die Ladestation aufmerksam machen.

Im September folgt der nächste öffentliche Schritt für mehr vernetzte Lösungen in Dietikon: Die Projekte der Smart-City-Strategie werden der Bevölkerung mittels Infoveranstaltung und Plakaten nähergebracht, verrät Ebenberger. Zur Strategie gehören unter anderem auch eine E-Bike-Ladestation im Velohaus am Bahnhofplatz und ein öffentliches WLAN beim Kirchplatz, welches seit Ende März in Betrieb ist.