Dietikon Der vielen Kritik zum Trotz: Stadt führt Spartageskarte ein Anders als eine Mehrheit der Limmattaler Gemeinden setzt die Stadt auf das Nachfolgeangebot der SBB-Gemeinde-Tageskarten.

Die beliebten SBB-Gemeinde-Tageskarten wird es bald nicht mehr geben. Das Nachfolgeangebot stösst auf viel Kritik. Bild: Bruno Kissling

Schlecht, aufwendig und teuer – die neue Spartageskarte Gemeinde, die 2024 eingeführt wird, erntet viel Kritik. Auch im Limmattal kommt das von der ÖV-Branchenvereinigung Alliance Swisspass lancierte Nachfolgeangebot für die beliebten SBB-Gemeinde-Tageskarten bei den meisten Gemeinden nicht gut an. Schlieren, Urdorf, Birmensdorf, Uitikon, Bergdietikon, Geroldswil und Weiningen wollen das neue Angebot nicht einführen. In Oberengstringen ist noch kein Entscheid gefallen. Lediglich Unterengstringen, Aesch, Oetwil und nun auch Dietikon sprechen sich dafür aus.

Wie die Stadt in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung schreibt, bedauere der Stadtrat zwar, dass die Tageskarte Gemeinde eingestellt wird. Das bisherige Angebot sei bei der Dietiker Bevölkerung sehr beliebt gewesen. Die sechs Tageskarten seien in der Vergangenheit rege genutzt worden. Er vertrete jedoch die Ansicht, dass die Nachfolgelösung ebenfalls ein attraktives Angebot sei. Neu gibt es ein Gesamtkontingent

Neu gibt es ein Gesamtkontingent

Der Verkauf der Spartageskarten wird neu ausschliesslich über die Schalter der Gemeinde- und Stadtverwaltungen erfolgen. Wie Alliance Swisspass auf ihrer Website schreibt, würden so auch nicht digitalaffine Personen Zugang zur Sparwelt des öffentlichen Verkehrs erhalten. Neu ist zudem, dass es ab Januar 2024 pro Tag ein Gesamtkontingent an Tageskarten für die ganze Schweiz geben wird.

Auch die Regelung, dass der Verkauf nur an die Einwohnerinnen und Einwohner der eigenen Gemeinde erfolgen darf, fällt weg. Die neue Karte wird in zwei Preisstufen, für die 1. und 2. Klasse sowie für Personen mit und ohne Halbtaxabonnement, angeboten. Die günstigere Stufe steht bis maximal zehn Tage vor dem Reisetag zur Verfügung und kostet mit Halbtaxabo in der 2. Klasse 39 Franken.

Auch aus Sicht der Stadt Dietikon ist es wichtig, dass auch nicht digitalaffine Personen Zugang zum neuen Angebot erhalten. «Die digitale Welt wird immer bedeutender und immer mehr Angebote stehen prioritär auf dem elektronischen Weg zur Verfügung. Dies entspricht im Grundsatz auch der Strategie der Stadt Dietikon», heisst es in der Mitteilung weiter. Umso wichtiger werde die Thematik der Zugänglichkeit für weniger digitalaffine Personen. Diese seien in fast allen Bevölkerungsgruppen vertreten. Hier übernehme die Stadt Dietikon als Bezirkshauptort eine wichtige Rolle als Brückenbauerin und Dienstleisterin. (liz)