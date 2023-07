Dietikon Der Stadtrat erarbeitet eine Strategie, um Menschen mit Behinderung im Alltag besser zu unterstützen Von Gesetzestexten ohne abwertende Ausdrücke bis zu einem barrierefreien öffentlichem Raum: Der Gemeinderat hat ein Postulat überwiesen, das mehr Einsatz für Menschen mit Behinderung fordert.

Bei der Erneuerung der Zürcherstrasse im letzten Jahr wurden auch Leitlinien angebracht, die Blinde zum Fussgängerstreifen führen. Florian Schmitz

In einem gemeinsamen Postulat setzen sich Catalina Wolf-Miranda (Grüne), Katharina Kiwic (SP) und Martin Christen (Mitte) für mehr Inklusion in Dietikon ein. Weil die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention national nur schleppend laufe, soll der Stadtrat sich auf kommunaler Ebene stärker für Menschen mit Behinderung einsetzen. Die Gemeinderatsmitglieder fordern eine umfassende Strategie für Menschen mit Behinderungen. Zudem soll ein Aktionsplan für die Umsetzung aller Rechte, die sich aus dem Übereinkommen ergeben, erarbeitet werden.

An der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend nahm der Stadtrat das Postulat entgegen. Er hat nun sechs Monate Zeit, Bericht zu erstatten. An der Ratssitzung präzisierte Wolf-Miranda einige dringliche Punkte. So sollen in Dietikon alle abwertenden Ausdrücke im Bezug auf menschliche Behinderungen aus der Gesetzgebung und ­politischen Kommunikation verbannt werden.

Weiter sollen ­bewusstseinsbildende Massnahmen wie Schulungen über Rechte durchgeführt werden. Nicht zuletzt soll zusammen mit Behindertenorganisationen eine Strategie für einen barrierefreien öffentlichen Raum erarbeitet werden. (flo)