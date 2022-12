Dietikon Der Limmatzauber serviert an Heiligabend gratis Fondue für Alleinstehende und Randständige Nach zwei Jahren Coronapause wird am Dietiker Rapidplatz wieder Fondue für jene serviert, die Heiligabend sonst nicht feiern könnten.

In der Fonduestube hat es 160 Plätze. Sandra Ardizzone

In der Limmatzauber-Fonduestube am Rapidplatz gibt es am 24. Dezember einen speziellen Anlass: Randständige und Alleinstehende erhalten ab 18 Uhr kostenlos Fondue. 160 Leute können in der Hütte einen Platz finden und gemeinsam Heiligabend verbringen, ohne dass man sich um die Rechnung nach dem Essen sorgen muss.

Organisiert wird der ganze Anlass von Roger Zeindler, Stephan Bernet und deren Familien, mit der Motivation, dass Alleinstehende und finanziell Beeinträchtigte einen schönen sorglosen Abend verbringen können. Randständige müssen sich an jenem Abend keine finanziellen Sorgen machen, weil ihnen das Essen kostenlos serviert wird. Und Alleinstehende müssen sich keine Sorgen machen, dass sie Heiligabend allein verbringen, denn beim Fondue können sie in ungezwungener Atmosphäre zusammenkommen und die friedliche Gesellschaft geniessen.

Die Idee hatte Roger Zeindler nicht selber

Zeindler sagt auf Anfrage, dass diese Idee seiner Frau im Jahre 2019 gekommen ist. Damals wurde diese Feier an Heiligabend dann erstmals durchgeführt. Wegen der Coronakrise gab es jedoch zwei Jahre Pause. Somit feiert der Anlass dieses Wochenende seine Rückkehr, nachdem er vor drei Jahren seine Premiere gefeiert hatte.

Roger Zeindler informierte bereits die Kirchen und das Sozialamt, damit auch sie Alleinstehende und Randständige informieren können. Ruedi Burkart

Laut Zeindler stammt der Fonduekäse, der serviert wird, zum einen aus dem Appenzeller-Land und zum anderen aus Bergdietikon. Mit Hilfe von ein paar stillen Gönnern konnte der Anlass finanziert werden.

In der Fonduestube, die sich in einer der Limmatzauber-Holzhütten befindet, soll eine einladende und heimelige Atmosphäre herrschen, sodass sich die Gäste wie zu Hause fühlen können.

Roger Zeindler sagt, dass er bereits die Kirchen sowie das Sozialamt darüber informiert habe, damit auch sie Randständige und Alleinstehende über das Gratisfondue an Heiligabend informieren können. Damit noch mehr davon erfahren und den Weg in die Fonduestube finden auf dem Rapidplatz im Limmatfeld, hat er sich bei der «Limmattaler Zeitung» gemeldet.

Für Silvester ist ebenfalls Feierliches geplant

Der Limmatzauber ist bereits seit 18. November in vollem Gange und laut Zeindler lief es bisher sehr gut. Nach dem Fondue-Event an Heiligabend gibt es während der Weihnachtszeit eine kleine Pause, bevor die Fonduestube ab dem 27. Dezember wieder normal öffnet. An Silvester wird dann um 18 Uhr ein Apéro stattfinden, bei dem zum einen Fondue chinoise serviert wird. Zum anderen soll danach Musik folgen, mit der auch ins neue Jahr getanzt werden kann. Wer also noch tanzen möchte, sollte am Silvesterabend nicht zu viel essen.