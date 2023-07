Dietikon Der HCDU will den Nachwuchs mehr fördern An der Generalversammlung des HC Dietikon-Urdorf wurde unter anderem eine Nachfolge für Finanzchefin Barbara Snedkerud gewählt.

Die HCDU-Versammlung fand bei der Dietiker KTV-Hütte statt und war gut besucht. Bild: zvg

Unter speziellen Vorzeichen stand die Vereinsversammlung des Handballclubs Dietikon-Urdorf (HCDU): «Präsident spricht vor der GV Tacheles», titelte die Limmattaler Zeitung am 24. Juni. Denn unter anderem hatte HCDU-Präsident Thomas Wüthrich vor der Versammlung in einem Brief an die Mitglieder geschrieben: «Die erhoffte Steigerung der Anzahl Personen, die sich an der zwingend notwendigen Freiwilligenarbeit oder bei Vereinsaktivitäten beteiligen, ist nicht eingetroffen. Darüber bin ich enttäuscht und zusammen mit dem Vorstand ratlos.» Wüthrich und Sponsoring-Chef Jonas Affentranger kündigten zudem an, per Juli 2024 zurückzutreten.

Am 6. Juli hat die Vereinsversammlung nun bei der Dietiker KTV-Hütte stattgefunden. Wie der HCDU am 10. Juli mitteilte, wurden an dieser die «Herausforderungen in den Fokus» gestellt – zum Beispiel eben der Mangel an Freiwilligen. «Die Freiwilligenarbeit spielt eine zentrale Rolle im Verein und ist unerlässlich für einen reibungslosen Ablauf der Aktivitäten sowie für die Finanzierung.» Um dies zu illustrieren, zeigte Wüthrich laut Mitteilung «anhand von einem Budget-Beispiel auf, was es für den Mitgliederbeitrag bedeutet, wenn mit Freiwilligenarbeit verbundene Veranstaltungen wegfallen, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Freiwilligenarbeit zu schärfen».

Neben der Schwierigkeit, Freiwillige zu gewinnen, gibt es weitere Herausforderungen – zum Beispiel im Nachwuchsbereich. «Der HC Dietikon-Urdorf ist sich bewusst, dass die Förderung des Nachwuchses von entscheidender Bedeutung für die langfristige Entwicklung des Vereins ist. Um diesem Problem entgegenzuwirken, plant der Vorstand verschiedene Initiativen, um das Interesse junger Menschen für den Handballsport zu wecken.» Dazu gehörten die ­Intensivierung von «Handball macht Schule», Schnuppertrainings und die Zusammenarbeit mit Partnern wie HC Limmat, TV Wohlen und HC Mutschellen.

Auf Barbara Snedkerud folgt Nadja Weber

Die Versammlung hat auch einen Wechsel im Vorstand vollzogen. Finanzchefin Barbara Snedkerud trat nach 15 Jahren zurück «und wurde von der Versammlung mit Applaus verabschiedet», heisst es in der Mitteilung. Als ihre Nachfolgerin wählte die Versammlung Nadja Weber. Der Rest des Vorstands wurde wiedergewählt.

Apropos Finanzen: HCDU-Legende Toni Lisibach hatte dem Verein bei seinem Tod im Jahr 2021 sein Barvermögen hinterlassen. Mit dem neu gegründeten Toni-Lisibach-Fonds wird der HCDU nun erstmals ein Nachwuchsprojekt unterstützen, teilt der Verein mit. Dank der auch abgesehen vom Fonds soliden Finanzlage wolle der HCDU weiter gezielte Investitionen tätigen. Dafür nehme er den Abbau des Vereinsvermögens in Kauf. (liz)