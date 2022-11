Dietikon Der Gemeinderat will beim Verkehr den Austausch über die Kantonsgrenze hinaus verstärken Mehrverkehr und Stau während Bauphase befürchtet: Der geplante Ausbau der Kantonstrasse K412 zwischen Bergdietikon und Widen ist auch ein Thema im Dietiker Gemeinderat.

Die Kantonsstrasse K412 soll ausgebaut werden. Im Bild ist die Kurve zwischen Gwinden und Höckler zu sehen. David Egger

Zwei Drittel des Dietiker Gemeinderats hatte die Interpellation von Gabriele Olivieri (Mitte) mit kritischen Fragen zum Ausbau der Kantonsstrasse K412 zwischen Bergdietikon und Widen mitunterzeichnet. An der Ratssitzung am Donnerstag bedankte Olivieri sich für die «ausführliche» und «gute» Stadtratsantwort.

Positiv hob er hervor, dass der Austausch zwischen den Planungsregionen beidseits der Kantonsgrenze laut Stadtrat intensiviert werden soll. «Die Aargauer und Zürcher sind mit identischen Problemen konfrontiert», sagte Olivieri. Erfreulich sei zudem, dass die Zusammenarbeit zwischen Dietikon und Bergdietikon offensichtlich gut funktioniere. Martin Keller (SVP) betonte auch, wie wichtig ein guter Austausch zwischen den Kantonen sei.

Kritik: Massnahmen werden meist viel zu spät getroffen

Das Aargauer Strassenprojekt wurde Thema im Gemeinderat, weil Lokalpolitiker befürchten, es könnte in Dietikon mehr Verkehr verursachen. «Unsere Stadt versinkt in einer Blechlawine», so Manuela Ehmann (EVP). Massnahmen dagegen würden meist viel zu spät getroffen und es vergingen meistens Jahre, bis gehandelt werde. Die EVP sei der Meinung, dass die Kantonsstrasse nach dem Ausbau als Sofortmassnahme mit einer Lichtsignalanlage reguliert werden soll.

Dank der Interpellation wurde klar, dass der Ausbau der K412 nicht mit dem teils gleichzeitig geplanten Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn koordiniert wurde. «Es braucht auch künftig Initiativen aus Dietikon, damit beim Kanton in Sachen Verkehr etwas geht», sagte Andreas Wolf (Grüne). Peter Metzinger (FDP) will, dass das Projekt eng beobachtet wird: «Die Sanierung darf nicht in Dietikon Strassen verstopfen wegen schlechter Koordination der Kantone.»